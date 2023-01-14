Корбан объявил денежную награду за данные летчика, который совершил ракетный удар по Днепру

Глава Штаба обороны Днепра Геннадий Корбан объявил денежное вознаграждение за достоверные данные о летчике, который совершил ракетную атаку по многоэтажке в городе 14 января.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Корбан отметил, что атаку проводил 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк г. Шайковка (вблизи Смоленской области России). Захватчики использовали ТУ-22М3. в/ч 33310. Позывной ведущего 42492. Пуск ракет был осуществлен из района Курска, посадка — в Рязани. А разрушенный дом, десятки раненых и погибших — это все из-за ракеты Х-22.

«Рашисты не безымянные. У каждого военного преступления есть фамилия, имя, звание, место службы. Это тот самый негодяй, который запустил ракету по жилому дому в Днепре. В результате этого погибли люди и дети. Количество пострадавших до сих пор неизвестно. Фамилия, имя и адрес проживания военного преступника в РФ должны быть установлены для отправления правосудия», — прокомментировал политик.

Первый, кто предоставит достоверные данные, получит от Корбана 25 000 у.е. на анонимных условиях.

Напомним, мэр города Борис Филатов отметил, что завалы полуразрушенной многоэтажки, под которыми остаются мирные люди, будут разбирать всю ночь. Кроме того, район, где Россия осуществила свой очередной акт террора, полностью обесточен. По состоянию на 18:30 известно о пяти погибших. Еще 60 — ранены, из них 12 детей.

Что сейчас происходит на месте трагедии — читайте в нашем материале.

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