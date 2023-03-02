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  • Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в Днепре

Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в Днепре

Сегодня 14:28
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Один из самых известных ночных клубов Днепра – Opera был открыт в 2008 году. Здание, в котором он расположился было перестроено в 1911 году и использовалось также как клуб. Построили его на деньги купцов и коммерсантов города. Он назывался клуб Коммерческого собрания, а местные бизнесмены того времени проводили в нем деловые встречи, а по вечерам – развлекались.

Новости Днепра про Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в Днепре

Интересно, что усадьба, на которой находится этот ночной клуб появилась на Новодворянской улице одной из первых. Нагорная часть Днепра тогда активно осваивалась и застраивалась. Участок в 1880-х годах принадлежал дворянской семье Поль. Некоторые историки предполагают, что это была семья Александра Поля, но точных данных по этому поводу нет. Но семья Поль в 1885 году продала участок австрийской подданной Амалии Сеппи, после чего усадьба еще несколько раз переходила из рук в руки пока не была продана клубу Екатеринославского Коммерческого собрания.

На участке уже было возведено здание, поэтому архитектор Федор Булацель лишь усовершенствовал то, что было – расширил и перестроил часть особняка. В итоге вышло двухэтажное здание с концертным залом на 800 мест, залом для игры в лото, несколькими гостиными, рестораном, читальней, библиотекой, несколькими фойе, буфетной и открытой террасой по садовому фасаду.

Театральный зал был с тремя ярусами лож, бельэтажем и галеркой и являлся уменьшенной копией нынешнего Днепровского Академического Театра драмы и комедии. В саду клуба была построена деревянная эстрада, оранжерея, два павильона для торговли.

Новости Днепра про Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в Днепре

С 1912 по 1914 годы в клубе проводились азартные игры, а концертный зал сдавался в аренду. В 1914 году во время Первой мировой войны из клуба сделали госпиталь. В 1921 году он превратился в тюрьму, где содержали около 300 арестантов. Начальником этой тюрьмы стал бывший парикмахер Коммерческого собрания, которого уволили за кражу. Но уже в 1927 году клуб в полуразрушенном состоянии отдали Союзу строителей, которые его восстановили.

После Второй мировой войны в помещении в разное время находились и Дом техники, и Филармония, и Музей металлургии. Пострадавшее от бомбежек здание после войны восстановили в значительно упрощенной форме и только в 2008 году его отреставрировали и вернули первоначальный вид. Тогда же в бывшем клубе Коммерческого собрания открыли ночной клуб Opera.

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Новости Днепра про Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в ДнепреРусский

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