Копия театра, тюрьма и музей металлургии: какие тайны скрывает здание клуба Opera в Днепре

Интересно, что усадьба, на которой находится этот ночной клуб появилась на Новодворянской улице одной из первых. Нагорная часть Днепра тогда активно осваивалась и застраивалась. Участок в 1880-х годах принадлежал дворянской семье Поль. Некоторые историки предполагают, что это была семья Александра Поля, но точных данных по этому поводу нет. Но семья Поль в 1885 году продала участок австрийской подданной Амалии Сеппи, после чего усадьба еще несколько раз переходила из рук в руки пока не была продана клубу Екатеринославского Коммерческого собрания.
На участке уже было возведено здание, поэтому архитектор Федор Булацель лишь усовершенствовал то, что было – расширил и перестроил часть особняка. В итоге вышло двухэтажное здание с концертным залом на 800 мест, залом для игры в лото, несколькими гостиными, рестораном, читальней, библиотекой, несколькими фойе, буфетной и открытой террасой по садовому фасаду.
Театральный зал был с тремя ярусами лож, бельэтажем и галеркой и являлся уменьшенной копией нынешнего Днепровского Академического Театра драмы и комедии. В саду клуба была построена деревянная эстрада, оранжерея, два павильона для торговли.
С 1912 по 1914 годы в клубе проводились азартные игры, а концертный зал сдавался в аренду. В 1914 году во время Первой мировой войны из клуба сделали госпиталь. В 1921 году он превратился в тюрьму, где содержали около 300 арестантов. Начальником этой тюрьмы стал бывший парикмахер Коммерческого собрания, которого уволили за кражу. Но уже в 1927 году клуб в полуразрушенном состоянии отдали Союзу строителей, которые его восстановили.
После Второй мировой войны в помещении в разное время находились и Дом техники, и Филармония, и Музей металлургии. Пострадавшее от бомбежек здание после войны восстановили в значительно упрощенной форме и только в 2008 году его отреставрировали и вернули первоначальный вид. Тогда же в бывшем клубе Коммерческого собрания открыли ночной клуб Opera.
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