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Копирует голоса детей: в Днепре потерялся дружелюбный попугай

Сегодня 21:51
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Дружественный попугай заблудился в Днепре.

Новости Днепра про Копирует голоса детей: в Днепре потерялся дружелюбный попугай

В Днепре потерялся попугай породы синелобый амазон. Зовут его Рио.

Птицу последний раз видели в районе сквера Кирилловка (бывший сквер имени Кирова) и улицы Энеиды (ранее – Бажова). Попугай вылетел из клетки и скрылся. Распознать пернатого можно за клеймом питомника на правой лапе.

Объявление о поиске попугая разместили в местном телеграм-канале.

Владелица рассказала, что Рио является другом детей, очень любит людей и дружелюбен. Птица может подлететь и сесть на руку или плечо. Хорошо говорит фразу «Привет, Рио» и копирует голоса детей.

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