Копы Днепра разоблачили работников ТЦК Донбасса, которые за деньги помогали мужчинам бежать за границу

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.
Так, правоохранители задержали трех работников ТЦК Донбасса, которые за деньги раздавали удостоверения и справки ВКЛ, где указывалось, что военнообязанный по состоянию здоровья не может быть мобилизован.
Эти документы помогали мужчинам незаконно пересекать границу.
Организовали схему трое работников ТЦК Донбасса. Среди них – врач ВКЛ и начальник районного отдела ТЦК. С мая по сентябрь 2022 они зарабатывали на мужчинах, которые хотели уехать за границу.
Сколько человек удалось таким образом выпустить за пределы страны и сколько заработали организаторы схемы — не уточняется.
Во время обысков правоохранители нашли вещдоки. После проведения необходимых экспертиз, допроса свидетелей и других следственных действий членам группировки сообщили о подозрении и направили в суд обвинительный акт.
Всем причастным грозит до 9 лет лишения свободы.
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