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  • Копы Днепра разоблачили работников ТЦК Донбасса, которые за деньги помогали мужчинам бежать за границу

Копы Днепра разоблачили работников ТЦК Донбасса, которые за деньги помогали мужчинам бежать за границу

Сегодня 13:12
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Правоохранители миграционной полиции Днепра направили в суд дело работников территориального центра комплектования Донецкой области, которые за деньги помогали военнообязанным незаконно выезжать за границу.

Новости Днепра про Копы Днепра разоблачили работников ТЦК Донбасса, которые за деньги помогали мужчинам бежать за границу

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Так, правоохранители задержали трех работников ТЦК Донбасса, которые за деньги раздавали удостоверения и справки ВКЛ, где указывалось, что военнообязанный по состоянию здоровья не может быть мобилизован.

Эти документы помогали мужчинам незаконно пересекать границу.

Организовали схему трое работников ТЦК Донбасса. Среди них – врач ВКЛ и начальник районного отдела ТЦК. С мая по сентябрь 2022 они зарабатывали на мужчинах, которые хотели уехать за границу.

Сколько человек удалось таким образом выпустить за пределы страны и сколько заработали организаторы схемы — не уточняется.

Во время обысков правоохранители нашли вещдоки. После проведения необходимых экспертиз, допроса свидетелей и других следственных действий членам группировки сообщили о подозрении и направили в суд обвинительный акт.

Всем причастным грозит до 9 лет лишения свободы.

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