Копы Днепра разоблачили работников ТЦК Донбасса, которые за деньги помогали мужчинам бежать за границу

Правоохранители миграционной полиции Днепра направили в суд дело работников территориального центра комплектования Донецкой области, которые за деньги помогали военнообязанным незаконно выезжать за границу.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Так, правоохранители задержали трех работников ТЦК Донбасса, которые за деньги раздавали удостоверения и справки ВКЛ, где указывалось, что военнообязанный по состоянию здоровья не может быть мобилизован.

Эти документы помогали мужчинам незаконно пересекать границу.

Организовали схему трое работников ТЦК Донбасса. Среди них – врач ВКЛ и начальник районного отдела ТЦК. С мая по сентябрь 2022 они зарабатывали на мужчинах, которые хотели уехать за границу.

Сколько человек удалось таким образом выпустить за пределы страны и сколько заработали организаторы схемы — не уточняется.

Во время обысков правоохранители нашли вещдоки. После проведения необходимых экспертиз, допроса свидетелей и других следственных действий членам группировки сообщили о подозрении и направили в суд обвинительный акт.

Всем причастным грозит до 9 лет лишения свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: