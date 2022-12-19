Коп в костюме Святого Николая: в Днепре патрульные поздравляют горожан с праздником (ВИДЕО)

Сегодня в Украине отмечают День святого Николая.

Наверное, каждый, проснувшись утром, прежде всего посмотрел, есть ли под подушкой подарок.

Если у вас не было сюрприза от Святого Николая – не беда. Сегодня у жителей Днепра была возможность получить подарочек от патрульных полицейских.

Так, празднично одетые стражи порядка поздравляли горожан и дарили им небольшие презенты.

Видео опубликовали местные жители в соцсети.

Днепрянам очень понравилась эта акция, ведь нам сейчас так не хватает положительных эмоций.

Кроме того, патрульные купили подарки для детей, воспитываемых опекунами, и для детей из многодетных семей.

Мальчики и девочки были очень рады такому сюрпризу, однако даже немного растерялись, увидев волшебника с мешком подарков. Как всегда, дети фотографировались на память с патрульными и Николаем, а также пели и танцевали, – говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции.

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