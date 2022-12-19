Коп в костюме Святого Николая: в Днепре патрульные поздравляют горожан с праздником (ВИДЕО)

Наверное, каждый, проснувшись утром, прежде всего посмотрел, есть ли под подушкой подарок.
Если у вас не было сюрприза от Святого Николая – не беда. Сегодня у жителей Днепра была возможность получить подарочек от патрульных полицейских.
Так, празднично одетые стражи порядка поздравляли горожан и дарили им небольшие презенты.
Видео опубликовали местные жители в соцсети.
Днепрянам очень понравилась эта акция, ведь нам сейчас так не хватает положительных эмоций.
Кроме того, патрульные купили подарки для детей, воспитываемых опекунами, и для детей из многодетных семей.
Мальчики и девочки были очень рады такому сюрпризу, однако даже немного растерялись, увидев волшебника с мешком подарков. Как всегда, дети фотографировались на память с патрульными и Николаем, а также пели и танцевали, – говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции.
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