Контрнаступление ВСУ продолжается уже несколько дней – ОП

Контрнаступление украинских военных началось и продолжается уже несколько дней, интенсивные боевые действия развернулись по всей линии границы.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью итальянскому телеканалу Rai.
— Контрнаступление продолжается уже несколько дней, идет интенсивная война на 1 500 км границы, но действия уже начались, — сказал он.
Подоляк также заверил, что вооружение, предоставленное западными партнерами, Украина будет применять только для деоккупации захваченных территорий.
— Сегодня мы имеем ракеты большой дальности Storm Shadow, танки Leopard, противоракетные системы, которые нам предоставили Франция и Италия. F-16 наконец позволят нам закрыть воздушное пространство, — подчеркнул он.
По его словам, если бы эти истребители предоставили еще год назад, “война бы уже закончилась”.
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