Контрнаступ ВСУ медленный, но не остановится: Буданов ответил на прогнозы генерала Милли

Кирилл Буданов ответил на слова известного генерала о том, что контрнаступление может остановиться с наступлением дождей.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что погода помешает контрнаступлению ВСУ и операция остановится с наступлением дождливого сезона. То есть у украинской армии осталось еще 30-45 дней для активных боевых действий. Об этом генерал заявил интервью BBC.

Однако глава украинской разведки с этими прогнозами не согласен. Об этом Кирилл Буданов заявил на ежегодной встрече «Ялтинской европейской стратегии» (YES)

Он сказал, что «так или иначе боевые действия будут продолжены», хотя и согласны с тем, что воевать станет сложнее.

«Боевые действия будут продолжаться. Наступательная операция по всем направлениям, а я подчеркну, она идет на нескольких направлениях, так же будет продолжаться», – утверждает Буданов.

Глава ГУР подтвердил слова генерала Милли о том, что контрнаступление медленнее, чем этого хотелось бы.

«Что бы что кому ни казалось, наступление продолжается. Он идет не так быстро, как бы я хотел, я это тоже не скрываю. Но я прежде всего не главнокомандующий и не начальник Генштаба, эти вопросы лучше адресовать им. Все, что я вам могу сказать, что ситуация там достаточно сложная. У противника она сложная максимально. С нашей стороны – сложность продвижения, потому что сплошное минирование», – сказал он.

Буданов напомнил, что в прошлом году погода не остановила украинских военных, которые провели две операции по деоккупации Харьковщины и Херсонщины. Кроме этого, дожди не остановили россиян, которые тоже продолжали свои наступательные действия на Бахмутском направлении.

Основная проблема, которую выделил Буданов – это сплошное минирование разными средствами, из-за чего приходится воевать «ногами».

Поскольку использование бронетехники сильно ограничивает большую насыщенность ПТРК и дронов-камикадзе противника, наше наступление, к сожалению, идет «на ногах», — добавил глава ГУР.

Буданов также сказал, что война может занять еще не один месяц.

«Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего в отношении противника. Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок – это вполне понятно, что вы будете правы», – сказал Буданов.

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