Комик из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту дела «пьяных вечеринок» с секс-насилием

Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов в Facebook.
Вечеринку гуляли в одной из самых дорогих гостиниц страны Edem Resort Medical & Spa.
Свадьбу в гостинице гулял один из подозреваемых по этому делу Олег Захаров.
В начале октября Захаров устроил свою свадьбу в отеле, где тинейджеры под репчик разбрасывали по сцене стодолларовые купюры. А вот ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, — пишет журналист.
Комментариев комика по поводу вечеринки пока нет.
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