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  • Комик из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту дела «пьяных вечеринок» с секс-насилием

Комик из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту дела «пьяных вечеринок» с секс-насилием

Сегодня 13:42
просмотров

Известный шоумен из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуру дела "пьяных вечеринок" с секс-насилием. На этих вечеринках девушек якобы спаивали и заставляли заниматься сексом.

Новости Днепра про Комик из Днепра Юрий Ткач провел свадьбу фигуранту дела

Об этом сообщил журналист Андрей Лохматов в Facebook.

Вечеринку гуляли в одной из самых дорогих гостиниц страны Edem Resort Medical & Spa.

Свадьбу в гостинице гулял один из подозреваемых по этому делу Олег Захаров.

В начале октября Захаров устроил свою свадьбу в отеле, где тинейджеры под репчик разбрасывали по сцене стодолларовые купюры. А вот ведущим на этом празднике жизни был известный телеактер и комик Юрий Ткач, искренне обнимавшийся с пьяным подозреваемым в сексуальном насилии, — пишет журналист.

Комментариев комика по поводу вечеринки пока нет.

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