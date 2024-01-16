Комик, которого ударил зритель во время стендап-шоу в Днепре, рассказал детали инцидента

15 января в ДК «Шинник» выступали украинские стендап-комики. Во время номера Аллы Волковой, один из зрителей, выкрикивавший перед этим нецензурные слова в сторону артистки, взобрался на сцену и начал неадекватно вести себя. Организаторы пытались успокоить дебошира и предложили вернуть деньги за концерт, но тот не торопился выходить из зала.
В конце концов, зритель ушел со сцены, но уже на выходе ударил комика, который чуть позже должен был выступать на концерте. Стендапер Андрей Пилат, которого едва не избил неадекватный мужчина, прокомментировал вчерашний инцидент.
Андрей отметил, что попытался увернуться от кулаков неадеквата, однако все же получил удар в ухо. Артист в свойственной ему манере отреагировал с юмором.
Тысячу людей в зале, а я должен выходить на сцену и вытаскивать какого-то типа, который мне немного попал в ухо. Но я такой Мухамет Али немного увернулся, – рассказал Андрей.
Ударенное ухо покраснело, но серьезной травмы, к счастью, комик не получил. После инцидента Андрей выступил со своим номером на сцене, где постарался обыграть шутками неприятную ситуацию.
Андрей также опубликовал видео с концерта, где виден момент конфликта со зрителем.
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