Кому и когда выключать свет в Днепре 10 июня

Обратите внимание.

В Днепре 10 июня из-за плановых ремонтов не будет света на ряде улиц.

Об этом сообщили в компании «ЦЭК».

10 июня с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

ул. Артиллерийская: 46;

ул. Братьев Воробьев: 28, 36, 38, 46, 51А, 55;

ул. Профессора Герасюты: 1;

ул. Рабочая: 79А, 89, 164А, 166Б;

ул. Театральная: 5.

Также 10 июня облэнерго могут задействовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. Свет может исчезнуть по графику с 16:00 до 22:00, сообщили в Укрэнерго.

Ознакомиться с графиками отключений можно на сайтах частных энергетических компаний: для абонентов ДТЕК та ЦЕК.

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