Кому и когда выключать свет в Днепре 10 июня

В Днепре 10 июня из-за плановых ремонтов не будет света на ряде улиц.
Об этом сообщили в компании «ЦЭК».
10 июня с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:
Также 10 июня облэнерго могут задействовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. Свет может исчезнуть по графику с 16:00 до 22:00, сообщили в Укрэнерго.
Ознакомиться с графиками отключений можно на сайтах частных энергетических компаний: для абонентов ДТЕК та ЦЕК.
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