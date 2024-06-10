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Кому и когда выключать свет в Днепре 10 июня

Сегодня 07:23
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Новости Днепра про Кому и когда выключать свет в Днепре 10 июня

В Днепре 10 июня из-за плановых ремонтов не будет света на ряде улиц.

Об этом сообщили в компании «ЦЭК».

10 июня с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

  • ул. Артиллерийская: 46;
  • ул. Братьев Воробьев: 28, 36, 38, 46, 51А, 55;
  • ул. Профессора Герасюты: 1;
  • ул. Рабочая: 79А, 89, 164А, 166Б;
  • ул. Театральная: 5.

Также 10 июня облэнерго могут задействовать графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. Свет может исчезнуть по графику с 16:00 до 22:00, сообщили в Укрэнерго.

Ознакомиться с графиками отключений можно на сайтах частных энергетических компаний: для абонентов ДТЕК та ЦЕК.

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