Кому в Днепре летом 2023 года повысят пенсии

В течение года пенсионеры Днепра и всей Украины смогут сделать перерасчет и провести индексацию пенсий. Делаться это будет в несколько этапов. Индексация или перерасчет пенсий начался в марте составит 19,7% и будет проходит в три этапа. Первый прошел в марте. Последний запланирован на июль этого года.

В среднем прибавка к пенсии должна составить от 400 до 700 грн. Чем выше пенсия – тем больше будет прибавка. Есть и те, кто станет получать на 1,5 тыс грн больше. Но для этого, пенсия должна быть не менее 7,5 тыс грн. Но это является максимальной надбавкой. Минимальная надбавка составляет 100 грн. Важно учитывать, что индексируют только саму пенсию, без доплат до стажа, выслуги лет и прочего.

Как отметили в Министерстве социальной политики, после индексации средняя пенсия в Украине составит 4,2- 4,5 тыс грн.

Кому повысят

В ближайшее время стоит ждать повышения пенсии государственным служащим, ученым и работникам органов местного самоуправления.

Отметим, индексация – это корректировка размера выплаты пенсии с учетом инфляции и роста средней зарплаты за предыдущие годы. Перерасчет пенсий «доступен» только работающим пенсионерам раз в два года.

Кому не будут повышать пенсию

Индексировать пенсии в этом году не будут работающим пенсионерам с низким страховым стажем и если они получают пенсию до 2,1 тыс грн. Не коснется повышение бывших работников прокуратуры и судов, а также тех, кто получает пенсию выше максимальной 20,9 тыс грн.

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