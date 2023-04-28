В среднем прибавка к пенсии должна составить от 400 до 700 грн. Чем выше пенсия – тем больше будет прибавка. Есть и те, кто станет получать на 1,5 тыс грн больше. Но для этого, пенсия должна быть не менее 7,5 тыс грн. Но это является максимальной надбавкой. Минимальная надбавка составляет 100 грн. Важно учитывать, что индексируют только саму пенсию, без доплат до стажа, выслуги лет и прочего.
Как отметили в Министерстве социальной политики, после индексации средняя пенсия в Украине составит 4,2- 4,5 тыс грн.
В ближайшее время стоит ждать повышения пенсии государственным служащим, ученым и работникам органов местного самоуправления.
Отметим, индексация – это корректировка размера выплаты пенсии с учетом инфляции и роста средней зарплаты за предыдущие годы. Перерасчет пенсий «доступен» только работающим пенсионерам раз в два года.
Индексировать пенсии в этом году не будут работающим пенсионерам с низким страховым стажем и если они получают пенсию до 2,1 тыс грн. Не коснется повышение бывших работников прокуратуры и судов, а также тех, кто получает пенсию выше максимальной 20,9 тыс грн.
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