Кому в Днепре будут выключать свет на 10 часов 17 сентября

Заметим, что во вторник, 17 сентября, почасовые отключения не прогнозируются.

С 08:00 до 18:00 электроэнергии не будет по адресу:

В Днепре 17 сентября из-за проведения плановых ремонтных работ будут отключать электроснабжение жителям некоторых улиц, об этом сообщает «ЦЭК».

В Днепре во вторник в одном из районов будут выключать свет.

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