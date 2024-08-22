Кому в Днепре 23 августа будут отключать свет

По указанию Укрэнерго в эту пятницу, 23 августа, свет по графикам выключать не планируют. Впрочем, в Днепре продолжаются плановые ремонтные работы, из-за которых некоторые потребители более 10 часов могут быть без электроэнергии.
В пятницу временно лишат благ цивилизации всего 4 дома.
Так, в связи с проведением плановых работ компанией ЦЭК 23 августа с 8:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
– ул. Рабочая: 71, 75, 77;
– ул. Надежды Алексеенко: 108
Остальные днепряне, если не будет внезапных форс-мажоров, будут со светом весь день.
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