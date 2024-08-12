Кому в Днепре 13 августа будут выключать свет из-за плановых ремонтов

По сообщению Укрэнерго, отключение света во вторник, 13 августа, не прогнозируется. Впрочем, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 13 августа, с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

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