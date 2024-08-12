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Кому в Днепре 13 августа будут выключать свет из-за плановых ремонтов

Сегодня 19:27
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В горсовете сообщили, кому будут выключать свет из-за проведения плановых ремонтов.

Новости Днепра про Кому в Днепре 13 августа будут выключать свет из-за плановых ремонтов

По сообщению Укрэнерго, отключение света во вторник, 13 августа, не прогнозируется. Впрочем, в Днепре в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК, завтра, 13 августа, с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

– ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

– ул. Днепровская: 9-22;

– ул. Александры Рындовской: 1-4, 5-А, 6-30, 32-40 (парные);

– ул. Старицкого: 3, 5-22;

– ул. Сурская: 30, 32-38;

– ул. 152-й Дивизии: 160-Д;

– ул. Аэродром: 14-Б, 32, 147, 211, 227, 271, 303;

– ул. Аэропорт: 33, 37, 70, 145, 160-Б, 160-Г, 187, 209, 210-А, 210-Г, 211, 223-А, 250, 263, 303;

– ул. Строителей: 10-Н, 17.

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