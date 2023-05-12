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Кому необходимо сделать запасы: сегодня в Днепре частного не будет воды

Сегодня 08:30
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По состоянию на 6 часов из-за повреждения водопровода по ул. Янтарная, 71 прекращено водоснабжение жителей этого дома. Водоснабжение будет возобновлено сразу после окончания работ.

Новости Днепра про Кому необходимо сделать запасы: сегодня в Днепре частного не будет воды

Все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.
 
Обесточивание на этих объектах отсутствует.
 
За прошедшие сутки, 11 мая, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 32 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 16 повреждений на сетях водоснабжения.
 
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
 
  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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