Кому необходимо сделать запасы: сегодня в Днепре частного не будет воды

По состоянию на 6 часов из-за повреждения водопровода по ул. Янтарная, 71 прекращено водоснабжение жителей этого дома. Водоснабжение будет возобновлено сразу после окончания работ.

Все повышающие насосные станции и насосно-фильтровальные станции работают в обычном режиме. Они полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян.

Обесточивание на этих объектах отсутствует.

За прошедшие сутки, 11 мая, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 32 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 16 повреждений на сетях водоснабжения.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или другими услугами, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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