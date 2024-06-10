Компания из Днепра создает уникальную подсветку фасада TBC банка в Тбилиси (ФОТО)

По словам арт-директора фирмы «Эксполайт» Николая Каблуки, подсветка фасада TBC банка уникальна и ее аналогов нет во всей Европе. Фишка освещения – связь с онлайн-данными Big Data. Систему настроят так, что цвета будут изменяться в зависимости от полученных данных.
Об этом Николай Каблука рассказал на своей странице в Facebook.
«Сейчас с командой уже начали очень приятный этап после монтажа светильников — наладки и программирования медийной подсветки фасада TBC банка в Тбилиси. Теперь этот объект уже выглядит почти приближенным к Light-концепту. Одной из фишек медийного света на этом фасаде является связь с онлайн-данными Big Data. Благодаря нюансно настроенной системе цвета могут меняться в зависимости от полученных данных, например, результатов спортивных матчей, или потому что это банк — финансовых данных с валютных бирж”, — написал Николай Каблука.
Он добавил, что для фасада банка специально создали светильники, подходящие под архитектуру именно этого здания. Они крепятся на магнитах и легко снимаются, но сильный ветер не сможет их сорвать.
“Для этого проекта мы создали уникальные светильники, разработанные специально под архитектуру TBC: от плат и светодиодов до профилей и разъемов. Новый протокол управления обеспечивает скорость передачи данных и частоту кадров 60 fps. Фасад здания сложен и технологичен, с панелями, изготовленными в Германии специально для наших светильников. Мы продумали техническое задание для пазов под светильники, кабели и крепления. Мы создали радиальные медиаполосы с высоким разрешением, четко продумав типы диодов, их шаг, чипы и софт. У наших светильников есть три разных радиуса, крепятся на магнитах, что позволяет легко снимать их без специального инструмента, но даже самый сильный ветер не сможет их оторвать”, — отметил арт-директор.
Николай Каблука также подчеркнул, что проект был начат еще в 2022 году, в начале войны, и вскоре он станет архитектурной визитной карточкой Тбилиси.
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