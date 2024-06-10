Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Компания из Днепра создает уникальную подсветку фасада TBC банка в Тбилиси (ФОТО)

Компания из Днепра создает уникальную подсветку фасада TBC банка в Тбилиси (ФОТО)

Сегодня 16:13
просмотров

Компания из Днепра "Эксполайт" присоединилась к созданию уникальной подсветки TBC банка в столице Грузии Тбилиси.

Новости Днепра про Компания из Днепра создает уникальную подсветку фасада TBC банка в Тбилиси (ФОТО)

По словам арт-директора фирмы «Эксполайт» Николая Каблуки, подсветка фасада TBC банка уникальна и ее аналогов нет во всей Европе. Фишка освещения – связь с онлайн-данными Big Data. Систему настроят так, что цвета будут изменяться в зависимости от полученных данных.

Об этом Николай Каблука рассказал на своей странице в Facebook.

«Сейчас с командой уже начали очень приятный этап после монтажа светильников — наладки и программирования медийной подсветки фасада TBC банка в Тбилиси. Теперь этот объект уже выглядит почти приближенным к Light-концепту. Одной из фишек медийного света на этом фасаде является связь с онлайн-данными Big Data. Благодаря нюансно настроенной системе цвета могут меняться в зависимости от полученных данных, например, результатов спортивных матчей, или потому что это банк — финансовых данных с валютных бирж”, — написал Николай Каблука.

Он добавил, что для фасада банка специально создали светильники, подходящие под архитектуру именно этого здания. Они крепятся на магнитах и ​​легко снимаются, но сильный ветер не сможет их сорвать.

“Для этого проекта мы создали уникальные светильники, разработанные специально под архитектуру TBC: от плат и светодиодов до профилей и разъемов. Новый протокол управления обеспечивает скорость передачи данных и частоту кадров 60 fps. Фасад здания сложен и технологичен, с панелями, изготовленными в Германии специально для наших светильников. Мы продумали техническое задание для пазов под светильники, кабели и крепления. Мы создали радиальные медиаполосы с высоким разрешением, четко продумав типы диодов, их шаг, чипы и софт. У наших светильников есть три разных радиуса, крепятся на магнитах, что позволяет легко снимать их без специального инструмента, но даже самый сильный ветер не сможет их оторвать”, — отметил арт-директор.

Николай Каблука также подчеркнул, что проект был начат еще в 2022 году, в начале войны, и вскоре он станет архитектурной визитной карточкой Тбилиси.

Читайте также:

Новости Днепра про Компания из Днепра создает уникальную подсветку фасада TBC банка в Тбилиси (ФОТО)Українська Новости Днепра про Компания из Днепра создает уникальную подсветку фасада TBC банка в Тбилиси (ФОТО)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну
    Новости Днепра
    Сегодня 15:22
    Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну

    Стало известно, как изменились цены на новостройки, вторичную недвижимость и…

    Как жителю Днепра побывать в Лувре и других мировых музеях не выходя из дома: что для этого нужно
    Новости Днепра
    Сегодня 15:05
    Как жителю Днепра побывать в Лувре и других мировых музеях не выходя из дома: что для этого нужно

    Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть…

    Днепр приобретет новые троллейбусы с автономным ходом за кредитные средства
    Новости Днепра
    Сегодня 14:20
    Днепр приобретет новые троллейбусы с автономным ходом за кредитные средства

    Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского…

    В Днепропетровской области из-за отключения света временно не курсируют 14 электричек: какие именно
    Новости Днепра
    Сегодня 13:34
    В Днепропетровской области из-за отключения света временно не курсируют 14 электричек: какие именно

    Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных…

    Последние новости

    Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну
    Как изменились цены на недвижимость в Днепре и области за весну

    Стало известно, как изменились цены на новостройки, вторичную недвижимость и аренду в Днепропетровской области и других регионах Украины.

    Сегодня 15:22
    2
    просмотров
    Как жителю Днепра побывать в Лувре и других мировых музеях не выходя из дома: что для этого нужно
    Как жителю Днепра побывать в Лувре и других мировых музеях не выходя из дома: что для этого нужно

    Начались школьные каникулы и многие родители заняты вопросом: куда деть ребенка, как его занять и «оторвать» от телефона или компьютера или хотя бы чтобы за планшетом он проводил время с пользой.

    Сегодня 15:05
    1
    просмотров
    Днепр приобретет новые троллейбусы с автономным ходом за кредитные средства
    Днепр приобретет новые троллейбусы с автономным ходом за кредитные средства

    Днепр объявил тендер на покупку троллейбусов за кредитные средства Европейского инвестиционного банка.

    Сегодня 14:20
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области из-за отключения света временно не курсируют 14 электричек: какие именно
    В Днепропетровской области из-за отключения света временно не курсируют 14 электричек: какие именно

    Чтобы уменьшить потребление электроэнергии, "Укрзализныця" изменила график движения ряда пригородных поездов.

    Сегодня 13:34
    3
    просмотров
    В Днепре маршрутка врезалась в столб: погиб пешеход, есть пострадавшие
    В Днепре маршрутка врезалась в столб: погиб пешеход, есть пострадавшие

    В Днепре по улице Зимних Походов маршрутка врезалась в столб.

    Сегодня 12:47
    4
    просмотров
    Летающая тарелка и фундамент в реке: история первого ресторана на воде в Днепре
    Летающая тарелка и фундамент в реке: история первого ресторана на воде в Днепре

    55 лет назад, в  ноябре 1968 года в Днепре появился не просто необычный ресторан, а один из символов города и первый в стране ресторан на воде – «Поплавок». Необычная форма его напоминает летающую тарелку.

    Сегодня 12:38
    2
    просмотров
    В больнице Днепра умерла девушка, которую сбили на Победе: друзья ищут свидетелей ДТП
    В больнице Днепра умерла девушка, которую сбили на Победе: друзья ищут свидетелей ДТП

    Девушка, которую сбили на ж/м Победа 5 июня, скончалась в больнице.

    Сегодня 11:59
    4
    просмотров
    В Днепре на пляже утонул 17-летний парень
    В Днепре на пляже утонул 17-летний парень

    В Днепре утонул несовершеннолетний парень.

    Сегодня 11:03
    3
    просмотров
    Теннисистки из Днепра представят Украину на летней Олимпиаде
    Теннисистки из Днепра представят Украину на летней Олимпиаде

    Еще две спортсменки из Днепра будут сражаться за награды на Олимпиаде во Франции.

    Сегодня 10:26
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области исчезла 16-летняя девушка
    В Днепропетровской области исчезла 16-летняя девушка

    В Днепропетровской области ищут пропавшую девушку.

    Сегодня 10:00
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх