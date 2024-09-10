Компания «ЦЭК» приглашает на работу жителей Днепропетровщины: вакансии

Жителей Днепропетрощины и переселенцев приглашают на работу.

Энергетическая компания «ПЭЭМ ЦЭК» ищет электромонтера по эксплуатации распределительных сетей, электромонтера оперативно-выездной бригады и контролера энергонадзора. Работникам предлагают соблюдение государственных гарантий по оплате труда, премии и полный социальный пакет. Также бронирование военнообязанных и карьерный рост.

Об этом сообщили в телеграмм-канале ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК».

Работников ищут в разных районах Днепропетровщины:

Электромонтера по эксплуатации распределительных сетей (ул. Бориса Кротова, 44, г. Днепр (район 12 квартала, Шинного завода); Криворожский р-н, пгт. Радушное; Новомосковский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Степная, 10);

Электромонтера оперативно-выездной бригады (ул. Бориса Кротова, 44, г. Днепр (район 12 квартала, Шинного завода); г. Желтые Воды ул. Хмельницкого, 32; г. Кривой Рог, ул. Двинская, 8/1 (район ЦГока) );г. Павлоград, ул. Промышленная, 1.

Контроллер энергонадзора (ул. Бориса Кротова, 44, г. Днепр (район 12 квартала, Шинного завода).

Работать нужно по следующему графику: ПН-ЧТ 8:00 – 17:00, ПТ 8:00 – 15:45 (для оперативно – дежурного персонала согласно графику сменности. Выплата заработной платы 2 раза в месяц.

С деталями работы можно ознакомиться на сайте по ссылке. Резюме нужно отправлять по электронному адресу [email protected], или на вайбер 067-544-32-96 Татьяна.

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