Компания «ЦЭК» приглашает на работу жителей Днепропетровщины: вакансии

Энергетическая компания «ПЭЭМ ЦЭК» ищет электромонтера по эксплуатации распределительных сетей, электромонтера оперативно-выездной бригады и контролера энергонадзора. Работникам предлагают соблюдение государственных гарантий по оплате труда, премии и полный социальный пакет. Также бронирование военнообязанных и карьерный рост.
Об этом сообщили в телеграмм-канале ЧАО «ПЭЭМ ЦЭК».
Работников ищут в разных районах Днепропетровщины:
Работать нужно по следующему графику: ПН-ЧТ 8:00 – 17:00, ПТ 8:00 – 15:45 (для оперативно – дежурного персонала согласно графику сменности. Выплата заработной платы 2 раза в месяц.
С деталями работы можно ознакомиться на сайте по ссылке. Резюме нужно отправлять по электронному адресу [email protected], или на вайбер 067-544-32-96 Татьяна.
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