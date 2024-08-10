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  • Компания подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева будет поставлять гранит для национального военного кладбища

Компания подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева будет поставлять гранит для национального военного кладбища

Сегодня 10:18
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Группа компаний «Алеф» будет поставлять гранит для строительства национального военного мемориального кладбища.

Новости Днепра про Компания подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева будет поставлять гранит для национального военного кладбища

Так, согласно документам, которые загрузил в систему «Прозорро» победитель тендера на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища, весь гранит для проекта будет поставлять компания «АК ПРО» из Днепра. Она на 60% принадлежит ООО «АЛЕФ ИСТЕЙТ». Об этом сообщает hromadske.

Группа «Алеф» — бизнес-структура Вадима Ермолаева, бизнесмена и гражданина Кипра из Днепра, который находится под санкциями в Украине. Санкции против Ермолаева были введены указом президента 23 декабря 2023 года. Основанием для этого стали материалы расследования СБУ: спецслужба выяснила, что Ермолаев еще в 2014 году перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму на подставных лиц и продолжил работать по российским законам, исправно платя налоги государству-агрессору. То есть государство считает, что он фактически финансировал войну против Украины.

Новое военное мемориальное кладбище должно быть построено в лесу возле села Мархаловка под Киевом. Более 1,7 миллиарда гривен за это строительство должен получить Консорциум «Билдинг Юа» — объединение компаний, в котором группе Ермолаева также принадлежит примерно 1%. За эти средства должны обустроить мемориал, построить дом скорби и другие вспомогательные помещения, обустроить дорожки на территории кладбища.

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Новости Днепра про Компания подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева будет поставлять гранит для национального военного кладбищаУкраїнська Новости Днепра про Компания подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева будет поставлять гранит для национального военного кладбищаРусский

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