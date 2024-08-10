Компания подсанкционного бизнесмена Вадима Ермолаева будет поставлять гранит для национального военного кладбища

Группа компаний «Алеф» будет поставлять гранит для строительства национального военного мемориального кладбища.

Так, согласно документам, которые загрузил в систему «Прозорро» победитель тендера на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища, весь гранит для проекта будет поставлять компания «АК ПРО» из Днепра. Она на 60% принадлежит ООО «АЛЕФ ИСТЕЙТ». Об этом сообщает hromadske.

Группа «Алеф» — бизнес-структура Вадима Ермолаева, бизнесмена и гражданина Кипра из Днепра, который находится под санкциями в Украине. Санкции против Ермолаева были введены указом президента 23 декабря 2023 года. Основанием для этого стали материалы расследования СБУ: спецслужба выяснила, что Ермолаев еще в 2014 году перерегистрировал свой алкогольный бизнес в Крыму на подставных лиц и продолжил работать по российским законам, исправно платя налоги государству-агрессору. То есть государство считает, что он фактически финансировал войну против Украины.

Новое военное мемориальное кладбище должно быть построено в лесу возле села Мархаловка под Киевом. Более 1,7 миллиарда гривен за это строительство должен получить Консорциум «Билдинг Юа» — объединение компаний, в котором группе Ермолаева также принадлежит примерно 1%. За эти средства должны обустроить мемориал, построить дом скорби и другие вспомогательные помещения, обустроить дорожки на территории кладбища.

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