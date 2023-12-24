Коммерческий директор Днепра-1 высказался о предстоящих трансферах

Коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман высказался о возможных будущих трансферах игроков клуба.

Об этом сообщает портал UA Футбол.

После трансферного бана СК Днепр-1 должен очень осторожно относиться к ключевым игрокам команды.

Коммерческий директор в интервью рассказал о состоянии контрактов некоторых исполнителей, в том числе лидера полузащиты Пихаленко.

Интереса к Пихальонку со стороны западных клубов нет. «Жирона» – это на уровне слухов. Но трансферное окно сейчас только открылось, так что увидим. Если не будет хороших предложений, то вероятность того, что Пихаленок останется до лета высока – 100 процентов. У Гуцуляка также контракт с «Днепром-1», действующей еще полтора года. Команды могут называться какие угодно. Кстати, Буткевич также сказал, что ему нравится Гуцуляк. У него действующий контракт с клубом, – заявил Фридман.

В то же время, в Днепре не исключают продажи футболистов, но только по адекватной цене.

Конкретных предложений у вице-чемпиона Украины сейчас нет, но предстоит еще месяц трансферного окна.

Из-за трансферного бана днепряне смогут заменить действующих исполнителей только игроками из академии

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