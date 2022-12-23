Комендантский час в Украине на Новый год: будут ли ограничения в Днепре

В Центре стратегических коммуникаций рассказали, будет ли действовать комендантский час в Украине на период Новогодних праздников.

На всей территории Украины с начала войны действует комендантский час. В марте-апреле он был более жестким, но летом ограничения немного смягчили.

Уже в следующую субботу будет Новый год, поэтому многих волнует, отменят ли комендантский час на праздники. Скорее всего, ограничения не снимут.

В Киеве и области местные власти уже официально объявили, что комендантский час не отменят и больших празднований не будет. Такая же ситуация в Ровенской области, где председатель ОВА Виталий Коваль сообщил, что ограничения снимать не будут.

В остальных областях местные власти пока не сообщали о снятии ограничений в новогоднюю ночь.