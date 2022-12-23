Комендантский час в Украине на Новый год: будут ли ограничения в Днепре

На всей территории Украины с начала войны действует комендантский час. В марте-апреле он был более жестким, но летом ограничения немного смягчили.
Уже в следующую субботу будет Новый год, поэтому многих волнует, отменят ли комендантский час на праздники. Скорее всего, ограничения не снимут.
В Киеве и области местные власти уже официально объявили, что комендантский час не отменят и больших празднований не будет. Такая же ситуация в Ровенской области, где председатель ОВА Виталий Коваль сообщил, что ограничения снимать не будут.
В остальных областях местные власти пока не сообщали о снятии ограничений в новогоднюю ночь.
23:00 до 5:00 – Киевская, Харьковская, Ивано-Франковская, Запорожье, Одесская, Полтавская, Тернопольская, Черкасская, Киев и Кривой Рог.
00:00 – 5:00 – Львовщина, Днепропетровщина, Ровенщина, Винничина, Волынь, Житомирщина, Николаевщина, Хмельницкая, Черновицкая область. 23:00-4:00 – Черниговщина и Сумщина.
21:00 – 5:00 – Луганщина и Донетчина.
19:00 – 6:30 – Херсонщина.
В Закарпатье комендантского часа нет.
Пока ни глава ОВА, ни главы районов не сообщали о снятии ограничений касающихся комендантского часа. Поэтому в новогоднюю ночь он начнется в 00:00 и закончится в 5:00.
Отметим, что 13 декабря продолжительность комендантского часа сократили в Кривом Роге. Там он длиться с 23 часов до 5 утра.
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