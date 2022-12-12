Комбата «Сенсея» бригады из Днепропетровщины наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

Как сообщили на странице 93-й ОМБр Холодный яр, комбата мотопехотного батальона бригады Дмитрия Бухала наградили орденом Богдана Хмельницкого. Сделал это лично Владимир Зеленский.
Сейчас тяжело раненный в Бахмуте комбат «Сэнсэй» находится в госпитале. Это уже второй орден военного. Первую высокую награду получил за оборону и наступление на Харьковщине.
Дмитрия ждет длительное лечение.
За 9 месяцев полномасштабной войны мы многому научились. Единственный минус – погибшие. Погибли многие опытные военные, у которых был большой запас прочности и по-военному рабочая голова. Поэтому мы все немного ослабели. И радует, что новые люди тоже быстро учатся. Младшие командиры, на которых мы рассчитываем – командиры отделений, взводов – в условиях войны быстро становятся настоящими военными, перенимают опыт, – рассказал комбат.
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