Комбата «Сенсея» бригады из Днепропетровщины наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени

За 9 месяцев полномасштабной войны мы многому научились. Единственный минус – погибшие. Погибли многие опытные военные, у которых был большой запас прочности и по-военному рабочая голова. Поэтому мы все немного ослабели. И радует, что новые люди тоже быстро учатся. Младшие командиры, на которых мы рассчитываем – командиры отделений, взводов – в условиях войны быстро становятся настоящими военными, перенимают опыт, – рассказал комбат.

Сейчас тяжело раненный в Бахмуте комбат «Сэнсэй» находится в госпитале. Это уже второй орден военного. Первую высокую награду получил за оборону и наступление на Харьковщине.

Как сообщили на странице 93-й ОМБр Холодный яр, комбата мотопехотного батальона бригады Дмитрия Бухала наградили орденом Богдана Хмельницкого. Сделал это лично Владимир Зеленский.

Это уже вторая заслуга комбата.

На Павлоградщине в местном водоеме утонул рыбак.

Днепр стремительно меняется, за последние 5 лет кардинально изменились несколько…

В части Днепра снова перебои с водой из-за отключения света

В Днепре «работает» несколько барахолок. Купить там можно все, что…

Напали возле кафе: в Днепре посреди улицы избили мужчину до потери сознания В Днепре посреди улицы избили 33-летнего мужчину до потери сознания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. 0 просмотров

Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО) В Днепре «работает» несколько барахолок. Купить там можно все, что угодно: от елочных игрушек выпущенные 50 или 70 лет назад и грампластинок до самодельных электровелосипедов, одежды и столовых приборов. Журналисты dnepr. info отправились на один из таких местных рынков, расположенных… просмотров