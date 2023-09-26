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  • Командующий Черноморским флотом РФ «воскрес»: ВСУ прокомментировали появление ликвидированного адмирала

Командующий Черноморским флотом РФ «воскрес»: ВСУ прокомментировали появление ликвидированного адмирала

Сегодня 15:58
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В ВСУ прокомментировали появление ликвидированного адмирала Соколова в российских СМИ.

Новости Днепра про Командующий Черноморским флотом РФ

25 сентября, спикеры Сил специальных операций заявили о том, что во время удара ВСУ по штабу Черноморского флота РФ удалось ликвидировать его командующего Виктора Соколова.

26 сентября россияне показали видеотрансляцию заседания так называемого силового блока РФ, где сидит якобы живой командующий Черноморским флотом. После этого разгорелись жаркие дискуссии на тему того, «воскрес» ли Соколов, или это попытка россиян оспорить ликвидацию чиновника.

В силах специальных операций отреагировали на эту ситуацию. Представители ССО утверждают, что по информации источников ВСУ командующий ЧФ все же погиб.

Как известно, в результате ракетного удара по штабу черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел, – пишут представители ССО.

Учитывая, что россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым — подразделения ССО уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры сбора данных относительно результатов проведенной операции.

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