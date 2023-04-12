Колишня екс-речниця полку «Дніпро-1» написала, що страчений полонений Герой помер «неправильно»

Во вторник, 11 апреля 2023 года, очень быстро разошлось по всему интернету видео, где российские военные казнили воина ВСУ, обезглавив его. На это отреагировал и президент Зеленский, и глава СБУ Малюк и вся украинская общественность.
Не обошлось без комментария бывшего пресс-офицера полка «Днепр-1» и добровольческого батальона «Донбасс» Василисы Мазурчук. Однако, украинцы, вероятнее всего, неожидали того, что скажет эта персона. Она осудила то, что пленный военнослужащий перед смертью не сказал «Слава Україні», и кричал на русском языке.
«Умереть достойно со словами «Слава Украине», сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как Уоллес в «Храбром сердце» — непокоренным. Чем визжать на их языке – «нєнада, больна». Умирая, всегда лучше сберечь достоинство», — заявила она.
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