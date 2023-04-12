Колишня екс-речниця полку «Дніпро-1» написала, що страчений полонений Герой помер «неправильно»

Экс пресс-офицер нескольких военных формирований Василиса Мазурчук объяснила, как должен поступить воин ВСУ перед казнью.

Во вторник, 11 апреля 2023 года, очень быстро разошлось по всему интернету видео, где российские военные казнили воина ВСУ, обезглавив его. На это отреагировал и президент Зеленский, и глава СБУ Малюк и вся украинская общественность.

Не обошлось без комментария бывшего пресс-офицера полка «Днепр-1» и добровольческого батальона «Донбасс» Василисы Мазурчук. Однако, украинцы, вероятнее всего, неожидали того, что скажет эта персона. Она осудила то, что пленный военнослужащий перед смертью не сказал «Слава Україні», и кричал на русском языке.

«Умереть достойно со словами «Слава Украине», сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как Уоллес в «Храбром сердце» — непокоренным. Чем визжать на их языке – «нєнада, больна». Умирая, всегда лучше сберечь достоинство», — заявила она.

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