Количество жертв удара рф по Славянску возросло: под завалами ищут еще 3 человека

Из-под завалов на месте российского удара в Славянске изъяли тело погибшего мужчины.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
На месте проведения аварийно-спасательных работ изъято тело погибшего мужчины. Работы продолжаются, – говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что под завалами еще могут оставаться три человека.
Напомним, 14 апреля российские оккупанты обстреляли Славянск в Донецкой области. Россияне выпустили по городу минимум семь ракет С-300. Шесть попали по жилому сектору, еще одна – в территорию ландшафтного парка.
По состоянию на 12:00 16 апреля в результате обстрела пострадали 34 человека, из них 12 погибших и 22 раненых. Среди погибших 2-летний мальчик. Он умер в карете скорой помощи.
Не простим! Отомстим!
Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне массированно атаковали Запорожскую область: разрушена церковь.
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