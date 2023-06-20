Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возросло

Сегодня 06:45
просмотров

В результате российского террористического акта - подрыва Каховской ГЭС - погибли 18 человек. При этом 31 человек до сих пор числится пропавшим без вести.

Новости Днепра про Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возросло

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

«Вода продолжает отступать. Но подтопленными до сих пор остаются 39 населенных пунктов и 818 домов. Наши спасатели за сутки откачали почти 24 тысячи кубометров воды», — сообщил он.

Клименко сообщил, что из подтопленных населенных пунктов эвакуировали 3 773 человека и 284 животных.

«К сожалению, погибли 18 человек. 14 — от утопления, 4 — от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести — 31 человек. Ищем каждого», — заявил глава МВД.

Читайте также:

Новости Днепра про Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возрослоУкраїнська Новости Днепра про Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возрослоРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

    Российская армия атаковала Никополь из тяжелой артиллерии. В результате обстрела…

    Аварийные работы: Чапли остались без воды
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Аварийные работы: Чапли остались без воды

    Сегодня, 19 июня, Чапли остались без воды из-за аварийных работ.

    ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы

    В Днепропетровской области полицейские задержали участников организованной наркогруппировки, которые наладили…

    На Никопольщине сменят комендантский час: причины
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    На Никопольщине сменят комендантский час: причины

    У Нікопольському районі у деяких громадах змінять комендантську годину.

    Последние новости

    Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметы
    Елену Матвиенко ищут уже вторую неделю: приметы

    6 июня женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

    Сегодня 07:15
    просмотров
    Погода на 20 июня: в Днепре жарко и без осадков
    Погода на 20 июня: в Днепре жарко и без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці
    Окупанти атакували Нікополь з важкої артилерії: подробиці

    Российская армия атаковала Никополь из тяжелой артиллерии. В результате обстрела пострадал мужчина.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Аварийные работы: Чапли остались без воды
    Аварийные работы: Чапли остались без воды

    Сегодня, 19 июня, Чапли остались без воды из-за аварийных работ.

    Вчера 21:15
    просмотров
    ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы
    ОПГ на Днепропетровщине: полицейские изъяли 15 кг каннабиса и боеприпасы

    В Днепропетровской области полицейские задержали участников организованной наркогруппировки, которые наладили выращивание и сбыт каннабиса.

    Вчера 20:30
    просмотров
    На Никопольщине сменят комендантский час: причины
    На Никопольщине сменят комендантский час: причины

    У Нікопольському районі у деяких громадах змінять комендантську годину.

    Вчера 19:45
    0
    просмотров
    Враг использует тактику террора: ситуация на фронте сегодня 19 июня
    Враг использует тактику террора: ситуация на фронте сегодня 19 июня

    Россияне сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях Донецкой области. Украинские военные атаковали 1 склад горюче-смазочных материалов и пункты управления оккупантов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС
    Музеи и храмы: какие культурные объекты затопило после подрыва Каховской ГЭС

    Из-за катастрофы на Каховской ГЭС затопленными оказались десятки памятников архитектуры, музеев и исторических сооружений. Значительная часть особо ценных объектов находится на оккупированных территориях.

    Вчера 18:45
    0
    просмотров
    На Прикарпатье дядя изнасиловал и задушил свою 9-летнюю племянницу
    На Прикарпатье дядя изнасиловал и задушил свою 9-летнюю племянницу

    Вчера, 18 июня, в 17:45 в полицию обратился 40-летний житель пгт Куты.

    Вчера 18:28
    0
    просмотров
    Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде
    Обзор парков Соборного района Днепра: где можно погулять в тишине, покормить уток и покататься на велосипеде

    В Шевченковском районе Днепра находится сразу несколько парков: Богдана Хмельницкого, Глобы, 40-летия освобождения Днепра и Писаржевского. Журналисты dnepr.info выяснили в какой парк нужно идти за пешими прогулками, где можно покататься на велосипеде и куда отвести детей.

    Вчера 17:53
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх