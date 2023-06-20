Количество жертв подрыва Каховской ГЭС вновь возросло

«К сожалению, погибли 18 человек. 14 — от утопления, 4 — от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести — 31 человек. Ищем каждого», — заявил глава МВД.

Клименко сообщил, что из подтопленных населенных пунктов эвакуировали 3 773 человека и 284 животных.

«Вода продолжает отступать. Но подтопленными до сих пор остаются 39 населенных пунктов и 818 домов. Наши спасатели за сутки откачали почти 24 тысячи кубометров воды», — сообщил он.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram .

В результате российского террористического акта - подрыва Каховской ГЭС - погибли 18 человек. При этом 31 человек до сих пор числится пропавшим без вести.

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