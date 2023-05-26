Количество пострадавших в результате удара по больнице в Днепре возросло до 31

Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. К сожалению, двое мужчин погибли. А количество пострадавших возросло – уже 31 человек получил ранения, из них двое детей – мальчики 3 и 6 лет.
С тремя людьми, которые могли находиться на месте прилета, до сих пор нет связи.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Повреждены девять многоквартирных домов, частные домовладения, автомобили горожан.
Спасательно-розыскные работы продолжаются. На месте происшествия работают прокуроры, работники ГСЧС и правоохранители области.
В прокуратуре отметили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее мы писали, что Филатов прокомментировал ракетный удар по больнице в Днепре: людей спасло чудо.
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