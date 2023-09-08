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  • Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Сегодня 10:53
просмотров

Сегодня, 8 сентября, около 9:00 в Кривом Роге прогремел взрыв.

Новости Днепра про Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Россияне ударили ракетой по центру – разрушено одно из админзданий полиции.

К сожалению, количество пострадавших в результате ракетного удара возросло до 32 человек, в том числе и правоохранители.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, большинство пострадавших – в состоянии средней тяжести или «удовлетворительны». Впрочем, есть и тяжелые.

Также известно, что один полицейский погиб.

Кроме того, в городе повреждены 3 админздания, 7 жилых домов, среди них – многоэтажка. Пожар, возникший в гаражах, локализовали.

Обследование территории продолжается.

В Днепропетровской областной прокуратуре сообщили, что начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Новости Днепра про Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Новости Днепра про Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Новости Днепра про Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Обновлено: Сергей Лысак сообщил, что уже около 40 пострадавших.

Новости Днепра про Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

Новости Днепра про Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянии

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Новости Днепра про Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянииУкраїнська Новости Днепра про Количество пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло: в каком они состоянииРусский

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