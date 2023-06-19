Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram .

«Погибли 17 человек. Из них 13 — в результате утопления, еще четыре получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации», — сообщил он.

По его словам, пропавшими без вести считаются еще 31 человек.

Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуированы из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.

«Есть важные успехи: в Новоронцовском районе частично восстановили централизованное водоснабжение населения. Процесс идет», — сообщил Клименко.

Он также добавил, что там, где до сих пор отсутствует водоснабжение, организован подвоз питьевой и технической воды.