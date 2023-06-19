Количество погибших в результате подрыва Каховской ГЭС возросло

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.
«Погибли 17 человек. Из них 13 — в результате утопления, еще четыре получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации», — сообщил он.
По его словам, пропавшими без вести считаются еще 31 человек.
Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуированы из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных лиц.
«Есть важные успехи: в Новоронцовском районе частично восстановили централизованное водоснабжение населения. Процесс идет», — сообщил Клименко.
Он также добавил, что там, где до сих пор отсутствует водоснабжение, организован подвоз питьевой и технической воды.
«Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды», — сообщил Клименко.
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