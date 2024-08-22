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  • Коллапс с билетами «Укрзализныци»: перевозчик назвал основную причину нехватки свободных мест

Коллапс с билетами «Укрзализныци»: перевозчик назвал основную причину нехватки свободных мест

Сегодня 20:47
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Нехватка ж/д билетов вызвана большим количеством пассажиров - около 100 тысяч ежедневно - на фоне дефицита вагонов.

Новости Днепра про Коллапс с билетами

Об этом сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям АО «Укрзализныця» Александр Шевченко.

«Этим летом железная дорога везет 100 000 человек в день, и уже наверняка каждый сталкивался со случаем, когда за желаемым билетом нужно было погоняться. Да, мы даем мониторинг, автовыкуп, пересадки, хабовые сообщения, вращаем вагоны дважды в сутки с максимальным коэффициентом эффективности — но это не устраняет фундаментальную проблему.

Он пояснил, что вагоны теряют из-за боевых действий, ими возят эвакуированных, раненых, приоритетные организованные группы (прежде всего детей из прифронтовых зон), мировую дипломатию, а также остальных пассажиров.

По его прогнозам, к 2028 году дефицит вагонов станет критическим.

«Дефицит вагонов мы чувствуем уже сейчас, а в 2028 году — при имеющихся темпах выбытия/старения/уничтожения — он рискует стать критическим. То есть шанс найти билет на Львов у вас будет условно 30%. Моделирование некой оптимистичности», — говорится в сообщении .

В УЗ рассчитывают, что ослабить дефицит позволит соглашение с Кореей, дающее «зеленый свет» на закупку еще 20 Интерсити.

Шевченко прогнозирует, что уже через два года украинцы смогут ездить по новым скоростным поездам.

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