Коллапс с билетами «Укрзализныци»: перевозчик назвал основную причину нехватки свободных мест

Об этом сообщил руководитель по пассажирским коммуникациям АО «Укрзализныця» Александр Шевченко.
«Этим летом железная дорога везет 100 000 человек в день, и уже наверняка каждый сталкивался со случаем, когда за желаемым билетом нужно было погоняться. Да, мы даем мониторинг, автовыкуп, пересадки, хабовые сообщения, вращаем вагоны дважды в сутки с максимальным коэффициентом эффективности — но это не устраняет фундаментальную проблему.
Он пояснил, что вагоны теряют из-за боевых действий, ими возят эвакуированных, раненых, приоритетные организованные группы (прежде всего детей из прифронтовых зон), мировую дипломатию, а также остальных пассажиров.
По его прогнозам, к 2028 году дефицит вагонов станет критическим.
«Дефицит вагонов мы чувствуем уже сейчас, а в 2028 году — при имеющихся темпах выбытия/старения/уничтожения — он рискует стать критическим. То есть шанс найти билет на Львов у вас будет условно 30%. Моделирование некой оптимистичности», — говорится в сообщении .
В УЗ рассчитывают, что ослабить дефицит позволит соглашение с Кореей, дающее «зеленый свет» на закупку еще 20 Интерсити.
Шевченко прогнозирует, что уже через два года украинцы смогут ездить по новым скоростным поездам.
Читайте также:
Автор:
В Каменском мужчина спас едва не попавшую под поезд 16-летнюю…
Стоимость ж/д билетов может возрасти.
В Кривом Роге грузовые вагоны сошли с рельсов и повредили…
В поезде, что едет мимо Днепра, умерла пассажирка.
Свет будет весь день, но не у всех.
Жительницу Каменского обманули на 27 тысяч гривен.
В Днепропетровской области из-за обстрелов пострадала пенсионерка.
До 1930-х годов, когда на Днепре появился ДнепроГЭС на реке было много разных островов. Они есть до сих пор, но их гораздо меньше и сами они изменили свою форму, уменьшились в размере из-за большого притока воды. Один из сохранившихся островов…
В Пятихатках на Днепропетровщине разоблачили мужчину, который по вечерам заходил "в гости" к односельчанам.
Будьте осторожны!
В Днепропетровской области был поврежден газопровод.
Не исключено, что перед Днем Независимости российские обстрелы могут усилиться.
На улице Шевченко в Днепре находится старинное здание с деревянным мезонином. Возведенное более 150 лет назад, сегодня оно больше всего знаменито своими муралами.
В Днепре полицейские задержали подозреваемого в организации схемы незаконного пересечения границы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!