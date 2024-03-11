Когда и где в Днепре будут гулять на Масленицу

В Днепре анонсировали проведение праздника Колодия.

С 11 марта в Украине стартует неделя Масленицы или как правильнее Масница. Гуляния достигнут своего пика в воскресенье, 17 марта, когда обычно устраивают «вечеринки» под открытым небом с варениками и блинами.

В Днепре народные гуляния запланировали на субботу, 16 марта, сообщили в департаменте парков и рекреаций. В парке Шевченко у центрального входа проведут патриотически-культурное мероприятие «Праздник Колодия».

Днепряне смогут принять участие в конкурсах, сфотографироваться на память вблизи специальных праздничных фотозон, а также полакомиться вкусными варениками.

Праздник начнется в эту субботу, 16 марта, в 13:00 у центрального входа в парк Шевченко.

Масница/Масленица и Праздник Колодия – что известно? Масница не имеет устойчивой даты. Празднуют ее за 49 дней до Пасхи. В 2024 году это неделя с 11 до 17 марта. Масница или Колодий один из самых древних праздников, который отмечали еще в языческие времена. Давние славяне считали, что этот день символизирует смерть зимы и приход весны. Это праздник на последнюю неделю перед Великим постом. В этот день пекли блины, напоминавшие Солнце. Впоследствии украинцы начали печь в этот день вареники и петь веснянки. А вот Масленица хоть и привычнее для большинства людей праздник, и похож по своей сути на Масленицу или Колодия, но чисто русский. Россияне в этот день сжигали чучело и устраивали потасовки «стенка на стенку», чтобы показать свою силу, а также наедались перед Великим постом. Напомним, ранее мы рассказывали о датах, традициях и что нельзя делать на Масленицу в 2024 году.

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