Когда в этом году отмечают Медовый Спас: новая дата и что обязательно нужно сделать на праздник

В этом году Медовый или Первый Спас в Украине будут отмечать не 14 августа, как обычно, а 1 августа. Перенос даты произошел из-за перехода церкви на новоюлианский календарь. Многие даты церковных праздников в нем смещены на 13 дней.

Журналисты dnepr.info узнали традиции и приметы этого дня. Спас – это общее название трех больших церковных праздников: Медовый, Яблочный и Ореховый.

Откуда столько названий у праздника

Медовый Спас еще называют Маковея. В этот день в церковь несут мед, мак. В старину по погоде в этот день предсказывали, каким будет следующий год.

Медовый Спас приурочен к началу Успенского поста. Начиная с этого дня собирают мак и мед и заготавливают его на зиму. Также в этот день в церкви почитают «День семи мучеников Маковеев» — вспоминают братьев Маковеев, принявших смерть за веру. Отсюда название Маковея. Еще Медовый Спас называют «Мокрым» — согласно легенде, в Константинополе была страшная эпидемия, побороть которую удалось лишь с помощью освящения воды. Делали это частичкой креста, на котором был распят Иисус.

С того времени этот день стали праздновать на церковном уровне сначала в Константинополе, а потом и по всему миру. Спасом праздник стали называть в честь Спасителя Иисуса, поскольку именно частичку его креста окунали в воду. В Константинополе крест Господний выносили на улицу и проносили его между людей, а потом выставляли на поклонение к собору Святой Софии.

Что нужно святить в церкви на Медовый Спас

В этот день в церкви освящают мед и мак. Считается, что благодаря этому продукты приобретают целебное свойство. В корзинку к меду кладут пирожки с маком, пряники, воду. Кроме этого можно освятить букеты из пшеницы, маковых головок, чабреца и других сезонных цветов. Считается, что таким образом букеты помогут процветанию домашнего хозяйства. Их нужно хранить дома целый год, но по прошествии времени выкидывать запрещено, можно только сжигать.

Также можно положить в корзину соль и хрен. Это символизирует, что человека не пугают жизненные трудности и он стойко несет свою веру.

Все эти продукты потом нужно обязательно съесть, поскольку выкидывать их нельзя – это считается грехом.

Что нужно делать в день Медового Спаса

Кроме посещения церкви на Медовый Спас было принято окунаться в воду. Считалось, что это не только придает здоровья, но и помогает смыть грехи. На Маковея было принято светить колодцы и купать скот.

После церкви по традиции семья должна собраться за праздничным столом и обязательно съесть пирожок с маком и ложку меда. Люди верили, что если загадать при этом желание – оно обязательно сбудется.

На столе должна быть выпечка из постного теста с орехами, изюмом, корицей. А вот блюд с мясом или рыбой лучше избегать. В этот день начинается Успенский пост и еда на столе должна быть постной.

До посещения церкви нельзя было ничего есть. Перед едой обязательно нужно было выпить освященной воды.

Что нельзя делать на Медовый Спас

В этот день запрещено заниматься рукоделием, убирать в доме, стирать, трудиться в огороде. На праздник лучше не устраивать громких застолий, ссориться, сплетничать. А еще в этот, как и другие церковные праздники, запрещено отказывать в помощи нуждающимся. Подав мед или деньги нищему у церкви можно было искупить все грехи.

Приметы на Медовый Спас

Считается, что если крестины ребенка выпали на праздник – это добрый знак. Такой ребенок вырастет сильным, здоровым и благословенным. А вот венчание в этот день не сулило ничего хорошего.

На праздник обязательно нужно было съесть ложку меда и запить тремя глотками воды – это обещало благополучие в жизни.

Шумное застолье на Маковея может напугать пчел и в будущем году они не дадуть урожая меда.

Весь негатив за год можно было убрать, проведя уборку в доме на следующий день после Медового Спаса.

Наши предки считали, что в этот день заканчивалось лето и начиналась осень.

Дождь в этот день считали хорошей приметой, считалось, что если на Спас дожди – то в весь год не будет лесных пожаров. Яркая чистая луна в ночь на Маковея обещала хорошую погоду в ближайший месяц.

Считалось, что отлет стрижей и ласточек на юг обещал более прохладные ночи.

В этот день было принято собирать и есть малину, поскольку считалось, что она в этот период максимально богата полезными веществами и минералами.

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