Когда начнутся летние каникулы в Днепре

К началу лета осталось 9 дней.

В Гумдепе Днепра анонсировали начало летних каникул для школьников. Так, в этом году они начнутся 3 июня и продлятся до 31 августа.

Отметим, что по закону О полном общем среднем образовании учебный год должен длиться не менее 175 учебных дней, но в условиях войны продолжительность обучения и его начало устанавливает Кабмин.

Напомним, ранее мы сообщали, что новый учебный год 2023-2024 может начаться в очном формате. Как заявил мэр Днепра Борис Филатов, в городе рассматривают возможность возвращения к офлайн-обучению. Он отметил, что сейчас у нас есть проблема «потерянного поколения», потому что школьники третий год учатся онлайн.

За офлайн-обучение выступают и родители, ранее создавшие петицию с просьбой выпустить детей в школы.

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