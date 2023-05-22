Когда начнутся летние каникулы в Днепре

В Гумдепе Днепра анонсировали начало летних каникул для школьников. Так, в этом году они начнутся 3 июня и продлятся до 31 августа.
Отметим, что по закону О полном общем среднем образовании учебный год должен длиться не менее 175 учебных дней, но в условиях войны продолжительность обучения и его начало устанавливает Кабмин.
Напомним, ранее мы сообщали, что новый учебный год 2023-2024 может начаться в очном формате. Как заявил мэр Днепра Борис Филатов, в городе рассматривают возможность возвращения к офлайн-обучению. Он отметил, что сейчас у нас есть проблема «потерянного поколения», потому что школьники третий год учатся онлайн.
За офлайн-обучение выступают и родители, ранее создавшие петицию с просьбой выпустить детей в школы.
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