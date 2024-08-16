Когда на Днепропетровщине могут снова начать применять графики отключения света

Днепропетровщина может вернуться к графику отключения света уже на следующей неделе.

Это связано с повышением температуры воздуха и ростом потребления электроэнергии. Синоптики прогнозируют с 19 августа до 43 градусов в стране.

Об этом сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

“В некоторых регионах будет значительно ощутима жара и мы прогнозируем значительное потребление электроэнергии. То, что мы будем наблюдать на следующей неделе, может привести к тому, что энергетикам придется использовать графики отключений. Однако мы будем делать все для того, чтобы эти графики были незаметны для наших потребителей, – сказала Светлана Гринчук.

В Минэнерго призвали бережно пользоваться электроэнергией, не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости.

Напомним, ранее мы писали, что, по данным радара погоды, в Днепре и области в неделю с 19 по 24 августа температура будет колебаться от 34 до 40 градусов тепла. Прохладнее станет только в воскресенье, 25 августа. Столбик термометра опустится до 26 градусов тепла.

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