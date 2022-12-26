Когда можно будет ехать в Крым на отдых и сколько еще у рФ ракет: новые прогнозы от Кирилла Буданова

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов всегда дает точные прогнозы по поводу военных действий в нашей стране. Он точно предсказал с какой стороны будут наступать войска агрессора, какие города могут быть под угрозой. Позже, он предсказал, что рФ уйдет с острова Змеиный, не будет использовать ядерное оружие, а все попытки оккупантов захватить нашу страну военным путем провалятся.
Практически с самого начала полномасштабного вторжения рФ начала заявлять, что может применить ядерное оружие, если Украина будет пытаться отвоевать свои территории, наносить удары по Крыму, а Европа – поставлять нашей стране оружие. В апреле глава ГУР МО заявил, что все заявление оккупантов – это только угрозы и элемент шантажа и маловероятно, что президент соседней страны пойдет на это.
В конце весны Кирилл Буданов заявил, что июнь и июль будут сложными месяцами для украинской армии, но уже во второй половине августе произойдет переломный момент на поле боя и мир увидит первые победы наших военных. Освобождение Харьковской области началось сразу после Дня Независимости, оккупанты бежали с поля боя, бросив свою технику и большая территория области была освобождена за несколько дней.
В июне руководитель ГУР в одном из интервью сказал, что остров Змеиный вскоре вернется под контроль Украины. Так это и произошло. Уже к концу месяца рФ в качестве «жеста доброй воли» в быстром темпе уплыли с острова.
В середине лета Кирилл Буданов в интервью сказал о том, что несмотря на все действия власти и возможное объявление мобилизации протестов населения в рФ ждать не стоит. Позже, в сентябре страна-агрессор объявила мобилизацию, но люди не протестовали. Кирилл Буданов отметил, что россияне в большинстве своем поддерживают то, что их военные делают в Украине.
В конце октября Кирилл Буданов заявил, что Херсон будет освобожден до конца последнего месяца осени. 11 ноября стало днем, когда в Херсоне снова вывесили украинский флаг, а оккупанты в спешном порядке покинули город накануне. Все это стало результатом мощного обстрела штабов и складов противника, который украинские военные методично проводили не один месяц.
Уже не один раз Кирилл Буданов заявлял, что война завершится после зимы в 2023 году выходом Украины на границы 1991 года.
«Зимой война в значительной степени стихнет. И после зимы начнется завершение этого конфликта выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год. В конце весны все должно закончится. К лету – все должно завершиться», — сказал глава ГУР МО.
Кирилл Буданов в своем новом интервью также отметил, что: «Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но наши подразделения зайдут туда с оружием в руках».
Более того, когда у него спросили куда лучше ехать в отпуск в следующем году Кирилл Буданов посоветовал берег Черного моря.
«Я посоветую в Крым. Это жемчужина Украины, которая давно ждет украинские туристов» — сказал главный разведчик.
По его словам, ракет у рФ осталось еще на 2-3 массированные атаки. Их нехваткой объясняется увеличение промежутка между обстрелами. Большое количество ракет производить рФ не может – мешают санкции, а Китай и Иран свои им не продают.
«Того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты – хватит на два-три раза с интенсивностью в залпе до 75 ракет. И в принципе они кончатся вообще. Китай никакого вооружения им не передал. И не передаст как мы понимаем. Также ни одной ракеты не передал и Иран», — сказал Кирилл Буданов.
По поводу своих прогнозов, глава ГУР заявил, что строит их на основе имеющейся у разведчиков информации.
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