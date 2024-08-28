«Когда город в трауре, враг снова атакует»: в Кривом Роге попали ракетой по гражданскому объекту

Днем 28 августа в Кривом Роге слышали взрыв. По данным руководителя ОВА Сергея Лысака, россияне попали по гражданскому объекту.
Когда Кривой Рог в трауре, враг снова атакует. И еще раз целит по гражданским. На данный момент известно о 3 пострадавших. В городе повреждены инфраструктура и автомобиль. Также произошло возгорание, – сообщает Сергей Лысак.
Александр Вилкул сообщает, что скорые забрали уже четырех человек в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы.
Взрыв, раздавшийся в Кривом Роге, был слышен в эфире марафона во время разговора с начальником районной военной администрации Евгенией Ситниченко, который рассказывал о завершении поисковых работ на месте ракетного удара в ночь на 27 августа.
Видео ТУТ.
Читайте также:
Автор:
Ежедневно по центральному проспекту Днепра проезжает тысячи автомобилей, троллейбусы, трамваи,…
Гостиница «Днепропетровск» долгое время была символом города. Ее изображения печатались…
Украинская кухня кажется для многих привычной, но на самом деле…
В центре Днепра много старинных зданий, привлекающих внимание. Они выделяются…
Ежедневно по центральному проспекту Днепра проезжает тысячи автомобилей, троллейбусы, трамваи, тысячи пешеходов. Его можно назвать одной из главных транспортных «артерий» города. Проспекту едва ли не больше лет, чем городу. Первые поселения в центре появились еще до основания Екатеринослава.
В центре Днепра перекроют переулок.
В Днепре и области отменили экстренные отключения света.
Количество пострадавших в результате сегодняшней атаки на Кривой Рог увеличилось.
Появились детали конфликта, в ходе которого была избита местная активистка в Днепре.
В Днепре автохам вызвал пробку.
В некоторых водоемах Днепропетровщины купаться небезопасно.
В Кривом Роге на Днепропетровщине мужчина взорвал себя гранатой.
На Днепропетровщине трагически погиб мужчина.
В Днепропетровской области снова задействованы экстренные отключения света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!