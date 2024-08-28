«Когда город в трауре, враг снова атакует»: в Кривом Роге попали ракетой по гражданскому объекту

В Кривом Роге снова раздался взрыв.

Днем 28 августа в Кривом Роге слышали взрыв. По данным руководителя ОВА Сергея Лысака, россияне попали по гражданскому объекту.

Когда Кривой Рог в трауре, враг снова атакует. И еще раз целит по гражданским. На данный момент известно о 3 пострадавших. В городе повреждены инфраструктура и автомобиль. Также произошло возгорание, – сообщает Сергей Лысак.

Александр Вилкул сообщает, что скорые забрали уже четырех человек в больницу. Работают все экстренные и коммунальные службы.

Взрыв, раздавшийся в Кривом Роге, был слышен в эфире марафона во время разговора с начальником районной военной администрации Евгенией Ситниченко, который рассказывал о завершении поисковых работ на месте ракетного удара в ночь на 27 августа.

Видео ТУТ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: