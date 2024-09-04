Когда День города в Днепре: 5 версий основания города

На этих выходных Днепр будет праздновать День рождение. Официально город будет отмечать 248 лет со дня своего основания. На самом деле наш город был основан гораздо раньше.

Журналисты dnepr.info собрали все возможные даты основания города Днепр.

Согласно одной из легенд, датой основания города можно считать IX век, когда на Монастырском острове был основан монастырь. Считается, что на острове до основания Екатеринослава успела побывать княгиня Ольга, когда плыла в Константинополь, чтобы принять христианство, князь Святослав, во время одного из своих походов. Монастырь был разрушен в XIII веке во время татаро-монгольского нашествия. После, согласно легенде, на острове хранили свою казну казаки, в частности тут бывал атаман Сирко.

Еще одной датой основания поселений на территории нашего города можно считать 1635 год, когда была основана крепость Кодак. Тогда же вокруг нее возникла торговая слобода. Но в 1709 году крепость была срыта.

В 1784-1797 году бывшая крепость Новый Кодак играла роль губернского города, как отмечают историки, даже в официальных бумагах она именовалась Екатеринославом II. В них также говорилось, что город учреждаемый из местечка Новый Кодак.

Также годом основания города можно считать первые упоминания о слободе Половице – это примерно вторая половина XVIII века. В 1768 году тут жили казаки, а на территории у современного исторического музея было казацкое кладбище.

Официальной датой основания города считается 1776 год, когда на реке Кильчень был основан город Екатеринослав Кильченский. Сегодня это черта города Новомосковск. Построенный город сначала рос быстрыми темпами, но близость к болотам вызывала у жителей болезни и было принято решение перенести Екатеринослав на правый берег.

Уже в 1787 году в мае началось строительство нового города Екатеринослава на правом берегу.

Первый день города отмечали в 1887 году – 100 летний юбилей. Однако 200-летия города отмечали уже в 1976 году. То есть 1776 год, а не 1778 год взяты как дата основания современного города Днепр. Но небольшой «перенос» все же есть. В 1887 и в 1976 году День города отмечали в мае, с начала 2000-х годов его перенесли на осень. Точной даты Дня города у Днепра нет. Он отмечается всегда в первые выходные сентября.

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