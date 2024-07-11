Когда адская жара отступит с Днепра: назвали ориентировочную дату

Половину областей Украины в ближайшие дни ожидает жаркая и сухая погода без осадков. Над страной до сих пор царит антициклон, который, встречаясь с воздухом из тропических широт, в частности из Северной Африки, приведет к резкому повышению температуры. По крайней мере, так объясняет нынешнюю погоду синоптикиня Наталья Птуха.
Максимальная температура на сегодняшний день, которая была зафиксирована за всю историю инструментальных наблюдений в Украине (около 150 лет), составляла +42 градуса на метеостанции «Луганск» 12 августа 2010 года, — рассказала синоптик Наталья Птуха.
По мнению Натальи, существует возможность приближения к этому рекорду, особенно на юге и востоке страны, уже в конце этой недели.
В самые жаркие дни ожидаются пятница и суббота, когда столбики термометров могут подняться до отметки +40 градусов и выше в некоторых южных и восточных областях. По словам синоптика, точный уровень жары будет также зависеть от облачности и интенсивности солнечного сияния.
Жаркая погода продержится ориентировочно до 15 июля включительно. Начиная с 16 июля, синоптики прогнозируют определенное ослабление жары на западе Украины. В Днепре похолодает хотя бы до +30 не раньше 18 июля.
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