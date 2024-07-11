Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Когда адская жара отступит с Днепра: назвали ориентировочную дату

Сегодня 20:47
просмотров

Адская жара еще долго будет в Украине.

Новости Днепра про Когда адская жара отступит с Днепра: назвали ориентировочную дату

Половину областей Украины в ближайшие дни ожидает жаркая и сухая погода без осадков. Над страной до сих пор царит антициклон, который, встречаясь с воздухом из тропических широт, в частности из Северной Африки, приведет к резкому повышению температуры. По крайней мере, так объясняет нынешнюю погоду синоптикиня Наталья Птуха.

Максимальная температура на сегодняшний день, которая была зафиксирована за всю историю инструментальных наблюдений в Украине (около 150 лет), составляла +42 градуса на метеостанции «Луганск» 12 августа 2010 года, — рассказала синоптик Наталья Птуха.

По мнению Натальи, существует возможность приближения к этому рекорду, особенно на юге и востоке страны, уже в конце этой недели.

В самые жаркие дни ожидаются пятница и суббота, когда столбики термометров могут подняться до отметки +40 градусов и выше в некоторых южных и восточных областях. По словам синоптика, точный уровень жары будет также зависеть от облачности и интенсивности солнечного сияния.

Жаркая погода продержится ориентировочно до 15 июля включительно. Начиная с 16 июля, синоптики прогнозируют определенное ослабление жары на западе Украины. В Днепре похолодает хотя бы до +30 не раньше 18 июля.

Читайте также:

Новости Днепра про Когда адская жара отступит с Днепра: назвали ориентировочную датуУкраїнська Новости Днепра про Когда адская жара отступит с Днепра: назвали ориентировочную датуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    На Днепропетровщине приватизируют крупный ГОК, добывающий титан
    Новости Днепра
    Сегодня 21:20
    На Днепропетровщине приватизируют крупный ГОК, добывающий титан

    Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине.

    В Днепре мастер по ремонту техники выиграл 190 тысяч гривен в лотерею
    Новости Днепра
    Сегодня 20:03
    В Днепре мастер по ремонту техники выиграл 190 тысяч гривен в лотерею

    Это первый большой выигрыш мужчины за 12 лет игры.

    В Днепре пять мошенников выманили 28 млн гривен на схеме с инвестициями в агробизнес
    Новости Днепра
    Сегодня 19:17
    В Днепре пять мошенников выманили 28 млн гривен на схеме с инвестициями в агробизнес

    Банду мошенников задержали в Днепре.

    Вечером света будет мало: какие графики отключений будут действовать в Днепре 12 июля
    Новости Днепра
    Сегодня 18:41
    Вечером света будет мало: какие графики отключений будут действовать в Днепре 12 июля

    В Днепре 12 июля снова надолго будут выключать свет.

    Последние новости

    На Днепропетровщине мужчина украл карточку у знакомого и 2 недели жил за чужие средства
    На Днепропетровщине мужчина украл карточку у знакомого и 2 недели жил за чужие средства

    Мужчина жил на чужие средства две недели, пока в него не наведались правоохранители.

    Сегодня 22:01
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине приватизируют крупный ГОК, добывающий титан
    На Днепропетровщине приватизируют крупный ГОК, добывающий титан

    Кабмин внес в список крупной приватизации Демуринский ГОК на Днепропетровщине.

    Сегодня 21:20
    2
    просмотров
    В Днепре мастер по ремонту техники выиграл 190 тысяч гривен в лотерею
    В Днепре мастер по ремонту техники выиграл 190 тысяч гривен в лотерею

    Это первый большой выигрыш мужчины за 12 лет игры.

    Сегодня 20:03
    0
    просмотров
    В Днепре пять мошенников выманили 28 млн гривен на схеме с инвестициями в агробизнес
    В Днепре пять мошенников выманили 28 млн гривен на схеме с инвестициями в агробизнес

    Банду мошенников задержали в Днепре.

    Сегодня 19:17
    0
    просмотров
    Вечером света будет мало: какие графики отключений будут действовать в Днепре 12 июля
    Вечером света будет мало: какие графики отключений будут действовать в Днепре 12 июля

    В Днепре 12 июля снова надолго будут выключать свет.

    Сегодня 18:41
    3
    просмотров
    Житель Кривого Рога подстрелил троих прохожих из-за своей собаки
    Житель Кривого Рога подстрелил троих прохожих из-за своей собаки

    В Кривом Роге судили мужчину, который стрелял в прохожих из-за собаки.

    Сегодня 17:58
    2
    просмотров
    Маленькие столики и пруд в зале: как выглядело детское кафе «Колобок» в Днепре
    Маленькие столики и пруд в зале: как выглядело детское кафе «Колобок» в Днепре

    В начале 1970-х годов в Днепре открылось детское кафе «Колобок». Основными блюдами заведения были пирожные, но можно было попробовать первые и вторые блюда. Изюминкой «Колобка» была настоящая барная стойка, где подавали молочные коктейли, соки и мороженое. Находилось заведение неподалеку Театра…

    Сегодня 17:45
    0
    просмотров
    17-летние парни, которые не стали на военный учет, могут получить повестку: будут ли их штрафовать
    17-летние парни, которые не стали на военный учет, могут получить повестку: будут ли их штрафовать

    Несовершеннолетним молодым людям также могут послать повестку.

    Сегодня 17:09
    1
    просмотров
    Полностью застеленный коврами: в Днепре нашли «самый роскошный» двор в городе (ФОТО)
    Полностью застеленный коврами: в Днепре нашли «самый роскошный» двор в городе (ФОТО)

    В Днепре нашли двор весь застеленный коврами.

    Сегодня 16:10
    2
    просмотров
    Днепропетровщина среди лидеров областей с наибольшим количеством предложений работы
    Днепропетровщина среди лидеров областей с наибольшим количеством предложений работы

    Днепропетровская область попала в ТОП областей, где больше всего предлагают работу.

    Сегодня 15:46
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх