Каждого врага ждет жестокая расплата: в Генштабе ВСУ назвали потери войск РФ в сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:

Число ликвидированных российских оккупантов в Украине с начала полномасштабного вторжения составило уже почти 200 тысяч. Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 520 захватчиков, а также уничтожили 13 вражеских артсистем, 12 беспилотников.

За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых…

Сегодня, 16 мая, трамваи №5, №12 и №16 закончат раньше…

В Днепре на улице Универсальной мужчина стрелял в свою жену.

Знищено: ворог атакував Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й «Кинжали» Російські війська цієї ночі атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були й "Кинжали". Всі ворожі цілі були знищені. просмотров

Выстрелил пять раз: в Днепре мужчина убил жену В Днепре на улице Универсальной мужчина стрелял в свою жену. просмотров

Стоим, несмотря ни на что: ситуация на фронте сегодня 16 мая За прошедшие сутки, 15 мая, на Донбассе произошло 49 боевых столкновений. Бои шли на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. просмотров

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Зарядите гаджети: кому в Днепре сегодня выключат свет Во вторник, 16 мая, некоторым жителям Днепра отключат свет. Все из-за проведения работ. Они продлятся с 8:00 до 17:00. просмотров

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