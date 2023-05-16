Каждого врага ждет жестокая расплата: в Генштабе ВСУ назвали потери войск РФ в сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.05.23 ориентировочно составили:
«Данные уточняются», — добавили в Генштабе.
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