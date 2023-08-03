Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища

Об этом сообщает днепровский блогер Артем Костюк.
Каховское море стремительно зеленеет. Если еще месяц назад здесь была бескрайняя пустыня, то уже сегодня зеленые луга. Не зря затоплена казацкая «Атлантида», когда-то называлась Великим Лугом.
Первые две фотографии сняты с разницей в месяц — Большой Луг оживает прямо на глазах. Прорастают новые деревья и травы. Через год эту местность будет не узнать. А еще два месяца назад здесь было Каховское море. Природа отнимает свое, – пишет Артем Костюк.
Казацкой «Атлантидой» Каховское водохранилище прозвали из-за того, что в середине прошлого века здесь окончательно похоронили остатки древних поселений Запорожской Сечи.
Как видим, только за месяц эти земли стремительно позеленели.
Уже прорастают саженцы деревьев.
Напомним, в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки.
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