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  • Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища

Казацкая «Антлантида» стремительно зарастает зеленью: новые фото обмелевшего Каховского водохранилища

Сегодня 19:58
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Через два месяца Каховское море из пустыни превратилось в зеленый луг.

Новости Днепра про Казацкая

Об этом сообщает днепровский блогер Артем Костюк.

Каховское море стремительно зеленеет. Если еще месяц назад здесь была бескрайняя пустыня, то уже сегодня зеленые луга. Не зря затоплена казацкая «Атлантида», когда-то называлась Великим Лугом.

Первые две фотографии сняты с разницей в месяц — Большой Луг оживает прямо на глазах. Прорастают новые деревья и травы. Через год эту местность будет не узнать. А еще два месяца назад здесь было Каховское море. Природа отнимает свое, – пишет Артем Костюк.

Новости Днепра про Казацкая

Новости Днепра про Казацкая

Казацкой «Атлантидой» Каховское водохранилище прозвали из-за того, что в середине прошлого века здесь окончательно похоронили остатки древних поселений Запорожской Сечи.

Новости Днепра про Казацкая

Как видим, только за месяц эти земли стремительно позеленели.

Новости Днепра про Казацкая

Новости Днепра про Казацкая

Уже прорастают саженцы деревьев.

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Новости Днепра про Казацкая

Напомним, в Никополе вслед за картофелем на дне Каховского водохранилища высадили кабачки.

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