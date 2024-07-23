Карьер на месте крепости, земляные валы и кладбище: история Старых Кодак в Днепре

Село Старые Кодаки – одно из самых старых на территории Днепра и имеет богатую историю. Тут жили казаки и лоцманы, была польская крепость с земляными валами, переходящая из рук в руки. Сейчас на ее месте – затопленный гранитный карьер.

Журналисты dnepr.info узнали историю этого села.

Крепость Кодак была построена в 1635 году. С одной стороны она поднималась над Днепром, с другой – была окружена рвом. В крепости были построен монастырь и слобода. Гарнизон составлял до тысячи человек. Крепость строил коронный гетьман Конецпольский для сдерживания запорожских казаков. Кроме этого она должна была перекрыть путь на Запорожье, куда бежали местные крестьяне.

Комендант крепости запретил казакам выходить из Самары и заниматься промыслом на Днепре. Уже через два месяца после возведения крепость была захвачена казаками, возвращающимися с крымского похода. Но в уже через несколько месяцев крепость была отвоевана у казаков.

К 1639 году ее отстроили и сделали больше в размерах. Попасть в крепость можно было только через ворота с подвесным мостом. В 1648 году крепость снова перешла в руки казаков, находившийся там гарнизон капитулировал.

В 1709 году крепость Кодак была сожжена. Поселение под названием Старый Кодак возродилось только в 1734 году. Но это было село, а не крепость. Селились тут в основном лоцманы, перевозящие грузы и людей через пороги. К 1787 году на территории бывшей крепости было 10 лоцманских усадеб. Поселение относилось к Лоцманско-Каменской волости Екатеринославского уезда располагалось за территорией Екатеринослава.

В начале прошлого века тут начали добывать гранит, а в 1940 году был вырыт карьер – из-за него была разрушена большая часть крепости. Сегодня от нее осталась лишь десятая часть. В основном это земляные валы. Изначально ширина земляного вала составляла 24 метра, высота 7 метров.

По пути к карьеру можно увидеть заброшенное кладбище – первые захоронения тут датируются XVIII веком, но они не уцелели. Зато тут можно увидеть надгробия, относящиеся к середине XIX века. Кладбище считается казацким.

В 1910 году на месте крепости был установлен памятный знак.

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