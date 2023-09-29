Камни соединены монтажной пеной: в Днепре появился импровизированный японский сад

В одном из дворов появился импровизированный сад камней. Скорее всего, горожане вдохновились традиционными ландшафтами Японии, поэтому решили повторить их на свой манер.
Сад камней имеет достаточно сакральное значение для японцев. Камни служат не как стройматериал, а как объект восхищения и поклонения. Обустраивают сад по строгим правилам, а каждый элемент имеет свое место и значение. Наблюдение за камнями должно вызвать взрыв воображения и раскрыть мировоззрение человека.
Днепровский вариант более упрощен и создан для красоты, а не для философского познания. Обычно камни складывают друг на друга без дополнительных стройматериалов, но горожане решили соединить камни монтажной пеной для стойкости.
Фото опубликовали в сообществе Файный город Днепр.
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