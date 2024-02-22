Каменский и Криворожский горсоветы планируют потратить из бюджета на «освещение информации» 7 млн грн

Структуры Криворожского и Каменского городских советов объявили новые тендеры на «освещение информации» на общую сумму 7 млн грн.
Так, коммунальное предприятие «Институт развития города Кривого Рога» Криворожского городского совета планирует закупить «услуги по освещению безопасности и защиты жителей, выполнения социально-гуманитарных программ, работы объектов критической инфраструктуры и другой важной информации в условиях особого правового режима (военного положения) через средства массовой информации в сети Интернет и печатных периодических изданиях» на сумму 5 569 500 грн. Соответствующий тендер появился на сайте Prozorro 12 февраля 2024-го. Прием предложений продолжался до 20 февраля 2024 года.
Как можно увидеть, был всего один участник — ООО «Информационное агентство «КРИВБАС ОН-ЛАЙН». Он даже предложил немного меньшую цену за свои услуги — 5 541 472 грн.
А отдел рекламы Каменского городского совета хочет закупить «услуги по изготовлению, размещению и демонстрации информационной продукции (социальной рекламы и информационных сюжетов)» на сумму 1 466 000 грн. Тендер также был опубликован на Prozorro в феврале. Срок подачи предложений закончился 21 февраля 2024 года.
Здесь также был только один участник — ФЛП «РЯБОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ», который предлагает предоставить данные услуги за 1 465 200 грн.
В обоих случаях договоры пока не заключены.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге планируют потратить 136 млн грн из бюджета на «бесплатные» продуктовые наборы.
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Александра Лучка
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