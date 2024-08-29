Каменные здания с видом на Днепр: как раньше выглядела одна из старейших улиц Днепра

Одна из старейших улиц в Днепре сегодня носит название Муслима Магомаева. До этого она называлась улица 8 Марта. Находится она неподалеку от парка Шевченко.

Журналисты dnepr.info узнали историю одной из старейших улиц города.

Первые дома появились на этой улице еще в 1790-х годах. Этот район застраивался в Екатеринославе одним из первых и считался одним из самых «жилых», не считая слободы Половицы. Сначала тут появился Потемкинский дворец, а позже дом архиерея и несколько деревянных домов. На генеральном плане города но несмотря на это, улица носила название Окружная, но со временем превратилась в Дворцовую. В честь настроенных на ней больших деревянных дворцов.

В конце 1860-х годов в городе бушевали небывалые пожары, огнем было уничтожено большое количество деревянных домов. После этого строить здания из досок в городе запретили. Тогда улица Дворцовая пережила новый строительный бум – на ней стали возводить каменные дома.

В основном строились доходные дома на 2 -3 этажа. В них можно было арендовать квартиру не большую по количеству комнат, а то и вовсе одну комнату, но окна которой выходили на реку.

С того времени на улице осталось несколько жилых домов. На месте тех зданий, которые были сильно разрушены во время боев за город, были построены многоэтажки-сталинки.

После Второй мировой войны доходные превратились в коммуналки, но со временем они превратились в аварийные здания и людей отселили. Вот уже несколько десятков лет здания стоят пустыми. Часть из них была снесена, от других остался только фасад. Некоторые их них несколько лет назад были накрыты строительной сеткой, сделано это было для того, чтобы камни не сыпались.



В части бывших доходных домов до сих пор живут люди. Рядом с домами обостроены небольшие палисадники, огражденные старым забором.

А в одном из домов еще со времен Екатеринослава сохранилась резная входная дверь и кованный ажурный навес.

В 1920-х годах улица Дворцовая превратилась в Троцкую, но уже к 1930-м годам стала называться Морской, а с 1956 года – улицей 8 марта. В 2019 году получила название в честь певца Муслима Магомаева.

фото: блог А. Костюка

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