Календарь абитуриента 2023: даты регистрации, основных и дополнительных сессий НМТ

Появилось расписание главных событий, связанных с НМТ для выпускников.

В ГумДепе опубликовали календарь для выпускников 2023 года. В этом году 11-классники снова будут сдавать Национальный мультипредметный тест.

Какие предметы будут сдавать выпускники

НМТ состоит из заданий по трем предметам. Обязательных – украинский язык и математика и одного дополнительного, который выбрал выпускник — история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

В тесте будет 30 заданий по украинскому языку, 22 – по математике. Из дополнительных предметов: история – 30, иностранный язык – 32, физика – 20, биология и химия – 30. Тестирование будет проходить в течение одного дня. На написание дается 180 минут.

Так, уже через неделю начнется регистрация на НМТ-2023, которая продлится до 3 мая. Основную сессию проведут с 5 по 23 июня. Дополнительная: 11-24 июля. Зарегистрироваться на дополнительную могут только те, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной. Регистрация на дополнительную сессию НМТ продлится с 5 по 12 июня.

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Напомним, с 20 марта в Днепре начались бесплатные курсы подготовки к НМТ. Будущим абитуриентам помогут подготовиться к экзаменам по украинскому языку, истории и математике, а также иностранному языку, химии, биологии и физике.

Недавно обнародовали демонстрационные тесты по иностранному языку и истории Украины. Проверить себя смогут не только школьники, планирующие сдавать экзамены в этом году, но и их родители и все, кто хочет это сделать.

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