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  • Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

Сегодня 17:37
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Сегодня во всем мире отмечают День животных. Его цель – обратить внимание людей на проблемы различных зверей и условия их содержания. Ежегодно в этот день по всему миру проходят различные мероприятия, посвященные животным. Впервые День животных отметили в 1931 году.

Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

Журналисты dnepr.info в честь Дня животных решили узнать, каких необычных животных можно купить в Днепре и сколько они стоят.

Купить лошадь фризской породы в Днепре можно за 250 тыс грн. Эта порода лошадей вороной масти, выведенная в Нидерландах и считается «черным золотом Голландии». Считается больше декоративной породой лошадей и в основном в мире используются для фотосессий и в парадных каретах. Лошади, которую продают в Днепре 8 лет. Подробности обещают сообщить по телефону.

Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

За 22,6 тыс грн в Днепре можно купить ручного суриката. Автор объявления отмечает, что зверь приучен к лотку и шлейке, чипирован и будет перерегистрирован на нового покупателя после оформления сделки. У него есть ветпаспорт. Животное воспитывалось в контакте с людьми, привязан к человеку.

Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

Купить африканского ежа в Днепре можно за 2,3 тыс грн. Автор объявления о продаже говорит, что у ежа очень хороший характер, он шустрый и любит спать на руках. Всю необходимую информацию по уходу обещают предоставить. Ежи обычно ведут ночной образ жизни, всеядны, но предпочитают насекомых. Едят улиток, червей, яйца, фрукты, грибы.

Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

Белку летягу или сахарного поссума продают в Днепре за 6 тыс грн. Возраст зверька – 2 года. Владелец белки пишет, что животное ручное, игривое и очень милое. Питаются летяги овощами, фруктами и молоком. Продают белку вместе с клеткой. Белка очень маленькая – ее вес составляет до 200 грамм, а длина тела может доходить до 21 см – столько же может быть размер ее хвоста. В неволе летяга может прожить до 12 лет.

Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

За 10 тыс грн в Днепре можно купить зеленую игуану. Ящерица может вырасти в длину до метра. Большую часть будет занимать хвост. Обладает очень острыми зубами. Является травоядным. Содержат игуан в террариумах. Животное теплолюбивое, температура в террариуме должна быть от 26 градусов тепла, любит солнечный свет и воду.

Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

 

Также в Днепре можно купить и скорпиона. Стоит он 1,5 тыс грн. Размер взрослой особи до 9 см. Как себя с ним вести, а также чем кормить и как содержать – обещают научить.

Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

За 7,5 тыс грн в Днепре можно купить домашнего поросенка мини-пига. Возраст зверька – от 1,5 месяцев. Он уже умеет ходить в лоток. Вес взрослого мини-пига может быть от 10 до 12 кг. Они всеядны, поддаются дрессировке, любят внимание и не любят одиночества.

Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)

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Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)Українська Новости Днепра про Каких необычных животных можно купить в Днепре: «черное золото Голландии» и сахарный поссум (ФОТО)Русский

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