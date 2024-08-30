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  • Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

Сегодня 15:48
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До начала осени остался один день. В этом году начало сентября для жителей Днепра и Украины совпадет с многими законодательными нововведениями, повышением цен и началом очного учебного года для школьников.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

Журналисты dnepr.info узнали, что стоит ждать с начала новой поры года.

Субсидия

Те, кто уже оформил субсидию – будут получать и ее и в новом отопительном сезоне, который стартует с начала октября – она будет продлена автоматически. Тем, кто только хочет ее оформить – самое время писать заявление. Напомним, субсидия предоставляется тем, кто платит за коммунальные услуги более 15% от дохода домохозяйства. Это значит, что в расчет берутся все средства – от пенсий и зарплат до стипендий, которые могут получать жители того или иного дома или квартиры. Оформить субсидию можно на портале Пенсионного фонда Украины, либо на с помощью сайта «Дія».

Получить помощь на оплату коммунальных услуг можно на централизованное водоснабжение, водоотвод, газ, электричество, отопление, приобретение сжиженного  газа, твердого и жидкого печного топлива, услуги по управлению многоквартирным домом и вывоз мусора.

Учебный год

В этом году власти постараются максимальное количество детей усадить за парты. Обучение будет очным или смешанным. Главное условие для посещения школы ребенком – там должно быть укрытие.  Также будет обновлена система оценки знаний учащегося с введением «Свидетельства достижений», а количество детей в начальных классах не должно быть более 24 человек. Если детей больше – школьников разделят на группы для того, чтобы учителю на уроке было легче уделить внимание каждому ученику.

Новые образовательные программы для 5-9 классов включают резерв часов для изучение предметов, которые можно перераспределить между разными дисциплинами.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

Офицеры безопасности

С начала сентября в школах должны появиться офицеры службы образовательной безопасности. Главная их задача – обеспечивать правопорядок в школах, контролировать пропускной режим, патрулировать территорию учебного заведения.

Новые уроки для школьников

Также в школах будет обновлена программа курса «Защита Украины». Уроки будут проходить раз в неделю в формате тренинга. Он будет занимать весь день. Дети будут изучать основы национальной безопасности, управление дронами, медицинскую помощь, противодействие вражеским ИПСО.

Новая услуга от «Укрпочты»

С начала сентября жители Украины могут получить загранпаспорт по почте. Это новая услуга, которую предоставляет «Укрпошта». Для получения документа необходимо оплатить услугу в личном кабинете на сайте оператора.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

Подорожание бензина

С начала сентября может подорожать бензин и газ на заправках Днепра. Причина – повышение акцизов на топливо. По подсчетам специалистов, бензин может подорожать в среднем на 1,3 грн, дизель – на 1,75 грн, а газ – на 0,16 грн.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

Налог на авто

Тем, кто захочет купить новое авто с сентября 2024 года придется заплатить дороже – машины подорожают потому что в Украине введен военный сбор в размере 15% о их цены при первой регистрации.

Новый сайт «Укрзализниці»

С начала осени сайт, на котором можно было заказать билеты на поезд  — booking.uz.gov.ua прекратит свою работу. Его функции будут перенесены на новый портал и в мобильное приложение перевозчика «Укрзализниці». По старой ссылке автоматически будет открываться новая версия сайта.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

«єОселя» станет доступнее

Программа ипотечного кредитования «єОселя» станет доступнее для отдельных категорий граждан. Так, минимальный первый взнос для заемщиков в возрасте до 25 лет составит всего 10%, в то время для тех, кто старше он составляет 20% Для военных, сотрудников сектора безопасности и обороны, медработников, преподавателей и учителей, а также научных сотрудников первые 10 лет ставка по кредиту будет составлять 3%, а в дальнейшем – 6%. Для ветеранов войны, ВПЛ первые 10 лет ставка будет составлять 7%, а потом 10%.

Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

Приостановка выплат по программе «Прихисток»

Если ранее владельцы домов и квартир, временно приютившие ВПО с своих домохозяйствах получали за это от государства денежную компенсацию в размере от 450 до 900 грн на человека в зависимости от времени года, то пока что выплаты по программе «Прихисток» будут приостановлены, так как Министерство региональной интеграции не подписало новые договора с партнерами-донорами проекта, а действие старых закончилось. В правительстве обещают, что приостановление выплат по «Прихистку» дело временное, программу возможно продлят в 2025 году.

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Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детейУкраїнська Новости Днепра про Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детейРусский

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