Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 сентября 2024 года: подорожание бензина и офицеры безопасности для детей

До начала осени остался один день. В этом году начало сентября для жителей Днепра и Украины совпадет с многими законодательными нововведениями, повышением цен и началом очного учебного года для школьников.

Журналисты dnepr.info узнали, что стоит ждать с начала новой поры года.

Субсидия

Те, кто уже оформил субсидию – будут получать и ее и в новом отопительном сезоне, который стартует с начала октября – она будет продлена автоматически. Тем, кто только хочет ее оформить – самое время писать заявление. Напомним, субсидия предоставляется тем, кто платит за коммунальные услуги более 15% от дохода домохозяйства. Это значит, что в расчет берутся все средства – от пенсий и зарплат до стипендий, которые могут получать жители того или иного дома или квартиры. Оформить субсидию можно на портале Пенсионного фонда Украины, либо на с помощью сайта «Дія».

Получить помощь на оплату коммунальных услуг можно на централизованное водоснабжение, водоотвод, газ, электричество, отопление, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива, услуги по управлению многоквартирным домом и вывоз мусора.

Учебный год

В этом году власти постараются максимальное количество детей усадить за парты. Обучение будет очным или смешанным. Главное условие для посещения школы ребенком – там должно быть укрытие. Также будет обновлена система оценки знаний учащегося с введением «Свидетельства достижений», а количество детей в начальных классах не должно быть более 24 человек. Если детей больше – школьников разделят на группы для того, чтобы учителю на уроке было легче уделить внимание каждому ученику.

Новые образовательные программы для 5-9 классов включают резерв часов для изучение предметов, которые можно перераспределить между разными дисциплинами.

Офицеры безопасности

С начала сентября в школах должны появиться офицеры службы образовательной безопасности. Главная их задача – обеспечивать правопорядок в школах, контролировать пропускной режим, патрулировать территорию учебного заведения.

Новые уроки для школьников

Также в школах будет обновлена программа курса «Защита Украины». Уроки будут проходить раз в неделю в формате тренинга. Он будет занимать весь день. Дети будут изучать основы национальной безопасности, управление дронами, медицинскую помощь, противодействие вражеским ИПСО.

Новая услуга от «Укрпочты»

С начала сентября жители Украины могут получить загранпаспорт по почте. Это новая услуга, которую предоставляет «Укрпошта». Для получения документа необходимо оплатить услугу в личном кабинете на сайте оператора.

Подорожание бензина

С начала сентября может подорожать бензин и газ на заправках Днепра. Причина – повышение акцизов на топливо. По подсчетам специалистов, бензин может подорожать в среднем на 1,3 грн, дизель – на 1,75 грн, а газ – на 0,16 грн.

Налог на авто

Тем, кто захочет купить новое авто с сентября 2024 года придется заплатить дороже – машины подорожают потому что в Украине введен военный сбор в размере 15% о их цены при первой регистрации.

Новый сайт «Укрзализниці»

С начала осени сайт, на котором можно было заказать билеты на поезд — booking.uz.gov.ua прекратит свою работу. Его функции будут перенесены на новый портал и в мобильное приложение перевозчика «Укрзализниці». По старой ссылке автоматически будет открываться новая версия сайта.

«єОселя» станет доступнее

Программа ипотечного кредитования «єОселя» станет доступнее для отдельных категорий граждан. Так, минимальный первый взнос для заемщиков в возрасте до 25 лет составит всего 10%, в то время для тех, кто старше он составляет 20% Для военных, сотрудников сектора безопасности и обороны, медработников, преподавателей и учителей, а также научных сотрудников первые 10 лет ставка по кредиту будет составлять 3%, а в дальнейшем – 6%. Для ветеранов войны, ВПЛ первые 10 лет ставка будет составлять 7%, а потом 10%.

Приостановка выплат по программе «Прихисток»

Если ранее владельцы домов и квартир, временно приютившие ВПО с своих домохозяйствах получали за это от государства денежную компенсацию в размере от 450 до 900 грн на человека в зависимости от времени года, то пока что выплаты по программе «Прихисток» будут приостановлены, так как Министерство региональной интеграции не подписало новые договора с партнерами-донорами проекта, а действие старых закончилось. В правительстве обещают, что приостановление выплат по «Прихистку» дело временное, программу возможно продлят в 2025 году.

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