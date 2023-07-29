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Какие вузы Днепра попали в американский рейтинг лучших учебных заведений: подробности

Сегодня 08:42
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Авторитетный американский портал AcademicInfluence опубликовал рейтинг вузов по состоянию на 2023 год. В топ-300 лучших вузов мира нашлось место 50 учебных заведений Украины.

В общий рейтинг пробились 3 вуза:

Новости Днепра про Какие вузы Днепра попали в американский рейтинг лучших учебных заведений: подробности

 

  • Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 11-е место;
  • Национальная металлургическая академия Украины – 32 место;
  • Университет имени Альфреда Нобеля – 34 место;

На 42-е место поставили Криворожский национальный университет, а ДНУ также занял 275-е место в мире по подготовке специалистов по математике. Лидером рейтинга традиционно стал Гарвард.

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Новости Днепра про Какие вузы Днепра попали в американский рейтинг лучших учебных заведений: подробностиУкраїнська Новости Днепра про Какие вузы Днепра попали в американский рейтинг лучших учебных заведений: подробностиРусский

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