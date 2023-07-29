Какие вузы Днепра попали в американский рейтинг лучших учебных заведений: подробности

В общий рейтинг пробились 3 вуза:
На 42-е место поставили Криворожский национальный университет, а ДНУ также занял 275-е место в мире по подготовке специалистов по математике. Лидером рейтинга традиционно стал Гарвард.
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Козенко Антон
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