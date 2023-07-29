Какие вузы Днепра попали в американский рейтинг лучших учебных заведений: подробности

Авторитетный американский портал AcademicInfluence опубликовал рейтинг вузов по состоянию на 2023 год. В топ-300 лучших вузов мира нашлось место 50 учебных заведений Украины.

В общий рейтинг пробились 3 вуза:

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара – 11-е место;

Национальная металлургическая академия Украины – 32 место;

Университет имени Альфреда Нобеля – 34 место;

На 42-е место поставили Криворожский национальный университет, а ДНУ также занял 275-е место в мире по подготовке специалистов по математике. Лидером рейтинга традиционно стал Гарвард.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: