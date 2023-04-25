Какие университеты Днепра попали в ТОП-20 рейтинга Scopus

Какие университеты Днепра вошли в рейтинг Scopus.

Об этом говорится в материале сайта Освіта.ua.

Специалисты обнародовали ежегодный рейтинг вузов Украины по показателям наукометрической базы Scopus. При подготовке учитывались количественные характеристики опубликованных научных работ и цитирований.

То есть, как много статей/журналов/других научных работ издало каждое из учебных заведений и как часто эти работы цитировали.

В первую десятку вошли университеты Киева, Харькова, Одессы и Львова. На первой строчке КНУ имени Тараса Шевченко, на второй – Каразина в Харькове, а на третьей позиции – ЛНУ имени Франко.

Днепровские вузы тоже попали в рейтинг, но в ТОП-20. 13-е место занял Днепровский государственный медицинский университет, за ним на 14-м месте – Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара и на 16-м оказался Украинский государственный химико-технологический университет.

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