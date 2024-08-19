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Какие специальности самые популярные среди абитуриентов Днепропетровщины

Сегодня 08:52
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В Днепропетровской области продолжается вступительная кампания в ВУЗы.

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Среди самых популярных специальностей, выбираемых абитуриентами: психология, медицина, менеджмент, компьютерные науки. Также – кибербезопасность, право, маркетинг, филология и экономика.

Об этом сообщил глава ДнепрОВА Сергей Лысак.

Он добавил, что 5182 абитуриента поступили на бюджет в вузы области. Сейчас идет зачисление на обучение по контракту. При поступлении учитываются результаты мультипредметного теста.

У профтехов также продолжается вступительная кампания. Подать заявление туда можно до конца сентября, как онлайн, так и очно. Прием в колледжи финиширует 30 августа.

«Впереди у новоиспеченных студентов интересный, насыщенный событиями период. Уверен, наша молодежь получит достойное образование и обязательно подставит плечо родной стране. Будет развивать, строить, укреплять экономически”, — отметил Сергей Лысак.

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