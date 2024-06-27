Какие развлекательные мероприятия запланировали в Днепре ко Дню Конституции

В Днепре ко Дню Конституции запланированы развлекательные мероприятия.

В эту пятницу, 28 июня, Украина отметит День Конституции. И хотя во время войны это не выходной, но в Днепре все равно запланировали несколько интересных ивентов в честь праздника.

В Департаменте парков и рекреаций анонсировали проведение нескольких мероприятий для взрослых и детей.

Так, в субботу, 29 июня, пройдет мероприятие ко Дню Конституции Украины Weekend Park «Constitution Day». Начало в 15.00. Локация – Летний театр парка им.Т.Г.Шевченко.

Также в субботу, 29 июня, в парке Шевченко на Центральной аллее устроят развлекательное мероприятие для детей ко Дню Конституции Украины от Представительства Проджект Хоуп. Время: 15:00–17:00.

Будут ивенты и в Сквере Металлургов в Новокодакском районе. Там 29 июня будет проведен праздник выходного дня для детей. Время: 16:00–17:00.

Вход на все мероприятия свободный.

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